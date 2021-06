El PPCV planteja sotmetre a Puig a una qüestió de confiança per l'infrafinançament i el Botànic apel·la a la unitat

Per contra, els partits del govern del Botànic creuen que cal seguir reclamant un finançament just al Govern: el PSPV apel·la a la sensibilitat dels partits del Congrés al "problema valencià", Compromís vol repetir la gran manifestació de 2017 amb la societat civil i Unides Podem planteja una reforma fiscal per a compensar l'infrafinançament.

Així s'han posicionat els partits després del "front comú" pel finançament que ha proposat aquesta setmana a Puig el president d'Andalusia, el 'popular' Juanma Moreno, i que el president ha acceptat amb la previsió d'una trobada a Sevilla al setembre.

En roda de premsa, el portaveu d'Economia del PP, Rubén Ibáñez, ha anunciat tant la petició de la qüestió de confiança com d'un CPFF monogràfic perquè "no caben més demores" i el Govern ha de presentar la seua proposta després que ho feren totes les comunitats excepte Catalunya, a més d'un fons per a compensar els més de 1.300 milions que la Generalitat inclou des de 2016 en els pressupostos per l'infrafinançament.

Davant un Ximo Puig que veuen "rendit, prejubilat i plegat a Pedro Sánchez", els 'populars' plantegen que se sotmeta a una qüestió de confiança en el parlament si el nou model de finançament no és una realitat abans de finalització d'any, com va establir el Congrés recentment a partir d'una proposta de Compromís consensuada amb els socis de la Moncloa (PSOE-Unides Podem).

La qüestió de confiança, segons el reglament de les Corts, la pot presentar el propi president de la Generalitat prèvia deliberació del govern valencià sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei. Requereix majoria simple a diferència de la moció de censura i, en el cas de no aconseguir-la, el president ha de presentar la seua dimissió.

Per al diputat del PP, aquesta possibilitat està justificada perquè "el pilar fonamental de l'acció política de Puig (el finançament autonòmic) no només està fracassat, sinó qüestionat pels seus socis", després que el representant nacional de Compromís, Joan Baldoví, demanara aquest dimarts la dimissió de la ministra, Mª Jesús Montero, si no reforma el finançament.

"Exigim a Puig que defenga amb orgull i convicció els interessos de la Comunitat sense donar més bandades", ha criticat Ibáñez, a més de denunciar que el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, no ha mantingut "ni una sola reunió amb la ministra" a pesar que va renunciar al seu escó per a dedicar-se al finançament.

Una altra de les seues peticions és que Puig seguisca amb les "aliances" amb les comunitats autònomes governades pel PP en matèria de finançament autonòmic, en lloc de considerar-les un "aquelarre" com va qualificar la unió de Múrcia i Andalusia pel transvasament Tajo-Segura.

Entre la resta de l'oposició, Cs també veu a Puig "submís al seu cap", defèn el front amb altres CCAA i proposa una comissió mixta Consell-Corts perquè tots els diputats treballen en un full de ruta pel finançament. "La ministra va pegar una galtada a tots els valencians", ha lamentat la seua portaveu adjunta Merche Ventura després de la reunió que va mantindre Montero la setmana passada amb la Plataforma per un Finançament Just.

I Vox creu que el finançament demostra el "fracàs" de l'estat de les autonomies com a "generador de desigualtats i quiosquets" i insisteix així a acabar amb les CCAA. "No es poden utilitzar els fons COVID per a suplir l'infrafinançament", ha advertit la seua síndica, Ana Vega, acusant PP i PSOE de no voler reformar el sistema quan governen.

"CRIT DESESPERAT"

Per part del Botànic, el PSPV reconeix que la Generalitat ha de seguir amb eixe "crit desesperat" pel finançament, però insisteix que el Govern "està complint" tant amb els últims fons com amb els pressupostos de 2021. "Estem gastant eixos diners", ha asseverat el seu portaveu, Manolo Mata, per a reconéixer que hi ha problemes de deute i defendre l'"interés comú" de la Comunitat, Múrcia i Andalusia pel finançament.

Al seu juí, no s'entén la posició ni del PP ni de Cs a la Comunitat perquè defenen postures "radicalment diferents a Madrid" i mentre hi ha presidents com el de Galícia, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que recolza la reivindicació per un finançament just. "Quan parlem del finançament estem parlant dels valencians, si algú parla d'altres territoris s'està enganyant", ha resumit.

Encara que veuria "molt interessant" la possibilitat que defèn Compromís de repetir la gran manifestació de 2017 contra l'infrafinançament, Mata ha posat l'accent que el "gran repte" és l'endeutament de la Generalitat. "Tot el que siga avançar està bé", ha constatat, per a prometre que els socialistes no abandonaran "mai la batalla ni la bandera".

Per a Compromís, encara que "totes les converses són necessàries", ha arribat el moment de plantar-se davant el Govern perquè ells no tenen "cap cap a Madrid" a diferència dels seus socis. "L'incompliment ha de tindre unes conseqüències", ha advertit la seua síndic, Fran Ferri, i ha posat com a exemple repetir la manifestació que va protestar contra Montoro per a fer-la "ara a Montero" com un primer pas.

Ferri creu que el Botànic ha donat els passos corresponents per un finançament just fins al "incompliment" de la ministra al no posar data al nou model. "La culpa és del Govern, la qüestió de confiança caldria presentar-li-la a Sánchez", ha rebatut a la proposta del PP, per a preguntar-se què opina Casado.

També veu necessari estudiar què autonomies estan a favor d'un nou model, davant la reunió de Puig amb el seu homòleg andalús, i exportar l'informe dels experts valencians sobre l'infrafinançament de la Comunitat.

I Unides Podem advoca perquè es negocie el nou model de finançament de forma multilateral entre totes les comunitats autònomes mitjançant un acord d'Estat i una profunda reforma fiscal "sense partidisme ni competitivitat", alguna cosa que en la seua opinió pot liderar la Comunitat Valenciana amb valentia i des d'una mirada global.

Precisament, el grup 'morat' ha presentat una iniciativa per a instar el Govern a presentar en el CPFF la seua proposta de finançament abans de finalització d'any, al costat d'un fons transitori d'anivellament i una reforma fiscal progressiva per a compensar a les CCAA infrafinanciadas. Exigeix a més que resolga l'excés de deute derivat del finançament i que mantinga en els pròxims anys la suspensió de regles fiscals.

La seua síndica, Pilar Lima, ha destacat la reunió que va mantindre aquest dimarts amb el conseller d'Hisenda perquè va veure "molta complicitat" per a reclamar que es complisca la petició del Congrés que el Govern present abans de finalització d'any la seua proposta de finançament.