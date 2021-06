Es un día triste para Mediaset España, pues la colaboradora de Telecinco, Mila Ximénez, ha fallecido este miércoles en su casa de Madrid debido a un cáncer de pulmón. La periodista llevaba meses luchando contra su enfermedad hasta que hace unos días pidió el alta voluntaria del hospital para descansar en casa junto a su familia. Sus más allegados han estado justo a ella en todo el momento y hasta el final.

La noticia ha llegado esta mañana cuando las cámaras de Telecinco han podido grabar al coche fúnebre entrando en la vivienda de la periodista. El programa de Ana Rosa ha homenajeado a la colaboradora en directo y Joaquín Prat le ha dedicado un emotivo discurso. "Todos los que trabajamos en Mediaset hoy nos hemos quedado huérfanos de una compañera maravillosa", ha empezado diciendo el presentador.

"Una persona fantástica, genial, generosa, entrañable, que nos ha dado grandes momentos en lo personal y en los profesional también", ha continuado el colaborador. Prat ha dado su más sentido pésame a la familia, "a su hija Alba, a sus nietos, a sus hermanos, Manuel, Nani y Concha". El presentador emocionado ha sacado una sonrisa y ha añadido mirando a cámara: "Que la Tierra te sea leve, Mila, y cuando nos toque a nosotros ya nos veremos ahí arriba, seguro que vas a seguir animando el cotarro allí a donde vayas".

Los compañeros de Telecinco le dan su último adiós

"Un beso enorme, hasta siempre compañera. Te queremos", ha terminado el comunicador antes de darle la palabra a su compañera Sonsoles Ónega. La presentadora de Ya es mediodía se ha sumado a las condolencias de su compañero y ha explicado que un equipo del programa estaba llegando hasta el tanatorio de la M-30 para acompañar a la familia de Mila.

Joaquín Prat muy emocionado comunica en Telecinco, en su cadena el fallecimiento de la extraordinaria Mila Ximénez #AR23J #YaEsMediodía765 pic.twitter.com/0vYZ5ndqcI — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

Los compañeros de Ya es mediodía han empezado el programa homenajeando a la colaboradora y han destacado de ella su amor por el periodismo. Cruz Morcillo ha destacado que "ha sido una gran periodista", otras personas que se dedican a la crónica social no lo son pero ella sí lo era, y "ejercía como tal". El magazine ha emitido las imágenes del coche fúnebre recogiendo los restos mortales de la comunicadora en las que también se han podido ver a sus hermanos despedirse de ella.

El coche fúnebre en la puerta del edificio donde reside Mila Ximénez en Madrid. GTRES

Empezó con dolores de espalda

Al final del programa, en la sección del Fresh, Alba Carrillo y compañía han podido darle su adiós a Mila Ximénez. Sin embargo, una confesión de la colaboradora ha dejado a todos preocupados, la exconcursante de GH VIP 7 ha asegurado que la colaboradora de Sálvame empezó a tener dolencias durante su estancia en Guadalix. "Me acuerdo de que al final de GH ya estaba malita. En la última fiesta ella ya estaba tumbada y le dolía mucho la espalda", ha comentado Carrillo.

La tertuliana se ha mostrado emocionada y ha recordado el papel de sus seres queridos en su batalla contra el cáncer, "estaba luchando por su familia", ha añadido. "Es una pérdida dolorosa. Si nosotros sentimos vacío, imagínate su familia, su hija, sus hermanos... Ella no era nada sin los suyos", ha comentado Rosa Benito. Asimismo, la ex de Amador Mohedano ha compartido una de las grandes preocupaciones de Mila y es que, debido a la situación epidemiológica, no ha podido disfrutar de sus nietos este último año.