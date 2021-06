CCOO Baleares traslada su "total disconformidad" con las gerencias sanitarias por el reparto del complemento COVID

En una nota de prensa, CCOO ha manifestado al IbSalut que esta distribución del "mal llamado Plus COVID", debía hacerse de manera centralizada", ya que si la decisión de cómo hacerlo dependían de las Gerencias, esta sería "discrecional" dependiendo de cada una de ellas, y "no sería igual" para los trabajadores.

Así, el sindicato ha considerado "un despropósito" vincular este complemento al cumplimiento del contrato de Gestión ya que el plus Covid tiene "que recompensar el esfuerzo más allá de lo que uno está obligado a cumplir" según sus funciones, "habiendo expuesto no solo la salud si no la de sus familiares más allegados".

CCOO Baleares ha asegurado que cada Gerencia ha repartido de manera "unilateral y desigual, sin sentarse a negociar con la parte social". "Cada una de las Gerencias ha fijado el precio que ha valorado sin criterio consensuado, por haber estado expuesto al COVID por lo que en cada Gerencia es distinto", han señalado.

Para finalizar, CCOO ha indicado que los trabajadores del IbSalut "no merecen este trato". "Tras un duro año de trabajo por parte de todos los profesionales, dándolo todo, con largas jornadas de trabajo, separándose de sus familias para protegerlos, sin descansos... esta es la manera en la que reconocen el esfuerzo realizado", ha concluido.