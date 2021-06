Facua denuncia al Big Sound Festival per "negar-se a retornar els diners de les entrades" després de canviar el cartell

Les denúncies, detallen, han sigut presentades davant la Direcció general de Comerç i Consum i el Servici d'Espectacles Públics de la Comunitat Valenciana.

L'associació assenyala que els afectats per aquest canvi de cartell tenen dret a sol·licitar el reembossament i que l'empresa no pot negar-se a açò, ja que la modificació del planter d'artistes, així com de la data de celebració i l'emplaçament, es considera un canvi substancial de les condicions pactades.

Facua afirma que està rebent "multitud de reclamacions d'usuaris en les quals denuncien que el festival, que se celebra els dies 8 i 10 de juliol a València, ha realitzat un canvi substancial en el planter de músics". En concret, els cinc artistes principals que van ser anunciats inicialment per l'esdeveniment (Bad Bunny, Nicki Jam, C. Tangana, Lunay i Becky G) ja no apareixen en el nou cartell i han sigut substituïts per altres diferents.

El festival, a més, ha passat de realitzar-se durant els dies 8, 9 i 10 de juliol a tindre lloc únicament el 8 i el 10, i ha canviat el seu emplaçament de la Ciutat de les Arts i les Ciències a l'Estadi Ciutat de València de la capital.

Els usuaris també han denunciat que després de demanar el reembossament de les entrades -ja que els cantants pels quals havien decidit comprar-les ja no actuen-, la promotora "s'ha negat a retornar-los els diners, oferint-los com a única opció guardar la seua entrada per a l'edició de 2022 del festival o mantindre la de 2021 i adquirir la de l'any que vé a un preu reduït".

Facua recorda que el Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, arreplega en el seu article 58 com a dret dels usuaris "la devolució de l'import de les localitats adquirides, cas de no trobar-se conforme amb la variació de l'espectacle o activitat o de les seues condicions o requisits, disposada per l'empresa".

Així mateix, l'article 62 de la citada normativa indica que les empreses que es vegen obligades a variar "l'ordre, data, contingut o composició d'un espectacle" queden obligades a "retornar l'import de les localitats adquirides al públic que ho reclame per no acceptar la variació".

NORMATIVA

D'altra banda, l'article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics determina com a infraccions greus "la suspensió o alteració del contingut dels espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals sense causa justificada".

Facua, per tant, insta la Direcció general de Comerç i Consum i al Servici d'Espectacles Públics de Comunitat Valenciana que realitzen les investigacions que siguen necessàries i incoen el respectiu expedient sancionador a Five Music Dreams per negar-se a retornar l'import de les entrades després del canvi de cartell del Big Sound Festival.