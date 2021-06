Galicia propone que la mascarilla se mantenga en exterior solo cuando no haya metro y medio de distancia

La propuesta que Galicia defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud es que se retire la obligatoriedad de mascarilla en los espacios exteriores con carácter generalizado y solo se mantenga cuando no se pueda cumplir la norma de metro y medio de distancia. Sería necesario su uso en terrazas -salvo en el momento del consumo- al no poder mantenerse esta distancia entre personas, pero no, por ejemplo, en un paseo entre convivientes.