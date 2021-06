Acuerdo para exigir el pago del IVA con amenazas del PP de pedir la "ejecución forzosa" de la sentencia

La procuradora socialista Rosa Rubio ha intervenido en este debate para garantizar el apoyo del PSOE a esta exigencia. No obstante, ha recordado que esta situación obedece a las decisiones del Gobierno presidido por el 'popular' Mariano Rajoy.

Así, Rubio ha insistido en que además de reclamar los 182 millones del IVA al Gobierno la Junta debe cumplir lo aprobado en las Cortes y, entre las iniciativas, ha exigido el cumplimiento de la iniciativa que exigía destinar 162 millones de euros para empresas y autónomos. No obstante, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha advertido a Rubio de que la Junta no va a cumplir aquellas iniciativas que salgan adelante con el apoyo de una "tránsfuga", en referencia a la procuradora no adscrita María Montero.

Durante la defensa de esta iniciativa De la Hoz ha insistido en que desde Castilla y León se ha intentado recaudar estos 182 millones que debe abonar el Gobierno a través de distintas fórmulas, unos intentos que "han recibido excusas y silencio" por parte del Gobierno central con la "complicidad" del Gobierno.

Así, ha insistido en la necesidad de exigir al Gobierno que pague esta "deuda" después de que el Tribunal Supremo haya fallado a favor de la Comunidad. "Es una sentencia que deja en evidencia las mentiras del Gobierno de Sánchez, no era un problema jurídico sino de voluntad política", ha aseverado el portavoz del PP, quien ha tildado la actitud del Ejecutivo central de "desleal".

De la Hoz ha recordado que la sentencia tiene como fecha el 19 de abril y hoy, dos meses después, el Gobierno aún no ha abonado la cuantía a la Comunidad. "Ni una llamada, ni un intento, ni una comunicación para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia", ha afeado el 'popular', quien ha considerado "triste" que haya que volver a reclamar esta cuantía.

Así, ha confiado en que tras esta reclamación el Ejecutivo central pague finalmente la "deuda", ya que, como ha señalado, de no ser así se exigirá la "ejecución forzosa" de la sentencia del Supremo.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Blanca Negrete ha defendido que la iniciativa del PP tiene una única premisa: "Reclamar lo que es nuestro". "El PSOE tiene un grave problema con el cumplimiento de las sentencias", ha afeado la representante de la formación naranja, quien ha considerado que se está ante un Gobierno "sordo y sonámbulo" que sólo trabaja para "indultar".

Por último, la procuradora socialista Rosa Rubio ha insistido en que el debate se que produce este miércoles en las Cortes tiene como origen el "conflicto" generado por el ministro 'popular' de Hacienda Cristóbal Montoro, por lo que, "es una herencia de Rajoy". "Ustedes heredaron la Caja B y nosotros la deuda del IVA", ha lamentado.

Rubio ha recordado que el Gobierno central garantizó el pago de esa cuantía si se apoyaba su Presupuesto de 2019, algo que no ocurrió. "El PP hizo lo posible para que no hubiera solución", ha asegurado, tras lo que ha considerado que los 'populares' "no piensan" en Castilla y León, y "anteponen" los intereses de Pablo Casado y Génova.

Pese a estos argumentos, la procuradora socialista ha señalado que el PSOE siempre "pelea y defiende" los intereses de la Comunidad "gobierne quien gobierne" y "sin titubeos", por lo que ha asegurado su apoyo a esta reclamación, pese a recordar que el Ejecutivo ha transferido a la Comunidad más de 1.000 millones para luchar contra la pandemia de los que "únicamente" se han "justificado" en torno a 400, según el PSOE.