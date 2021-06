Soler demana a la Comissió d'Experts elaborar el document base amb la proposta valenciana de reforma de finançament

"La reforma del sistema de finançament autonòmic és una reivindicació crucial del Botànic que ha d'abordar-se de forma urgent, però som conscients de la necessitat d'arribar a acords entre els diferents territoris per a fer-la possible", ha assenyalat Soler en un comunicat.

El titular d'Hisenda ha traslladat en una carta al coordinador de la Comissió d'Experts, el professor i investigador de l'IVIE, Francisco Pérez, "la voluntat del Consell d'establir de manera immediata la creació d'un espai de diàleg institucional que ens permeta a les CCAA treballar de manera conjunta amb l'objectiu de trobar la solució definitiva i més justa per a tots".

Per aquest motiu, Soler ha sol·licitat que a la "major brevetat possible" i sota la direcció de Francisco Pérez, la Comissió elabore un document actualitzat que incorpore la proposta valenciana de "equilibri vertical i equitat" en la distribució horitzontal dels recursos "en la qual totes les autonomies, incloses les millor finançades actualment es vegen beneficiades, però per damunt de tot que acabe amb la discriminació que patim autonomies com Andalusia, Múrcia i especialment la Comunitat Valenciana".

"Malgrat els esforços del govern d'Espanya per a atendre la suficiència financera de la Comunitat Valenciana i de la resta d'autonomies durant la pandèmia, el retard de la reforma i la crisi soci-econòmica derivada de la Covid ens obliga els valencians a fer importants esforços financers per a mantindre un gasto en servicis fonamentals semblants als d'altres autonomies i destinar els recursos necessaris a la reactivació econòmica", ha reiterat el responsable d'Hisenda en la seua missiva.

Soler ha incidit que està convençut que la Comissió d'Experts compartirà "l'opinió i la ferma voluntat que la societat valenciana aspire a gaudir d'un Estat del Benestar i d'un nivell d'inversions en polítiques públiques equiparable als de la mitjana espanyola i això només serà possible mitjançant un sistema de finançament solidari, suficient, equitatiu i transparent".

FONS COVID 19

A més, Soler ha mostrat al coordinador de la Comissió d'Experts la seua voluntat de debatre amb Andalusia i Balears sobre la distribució del conegut com a Fons COVID 2021 del Govern central, dotat per a aquest exercici amb 13.486 milions d'euros.

Per açò, ha sol·licitat als experts la seua opinió sobre "qual és la forma més justa de distribució perquè es vegen beneficiades d'una banda aquelles autonomies més afectades per la pandèmia l'any 2021, així com aquelles que encaren la recuperació econòmica post-pandèmia amb menys recursos per l'infrafinançament".

"Com a membre de la Comissió d'Experts del Ministeri d'Hisenda, la teua aportació va ser la veu valenciana en l'informe de juliol de 2017 i els teus treballs sobre les greus conseqüències de l'infrafinançament valencià sobre el deute i sobre els nostres comptes públics són un referent del que no pot prescindir en un moment tan crucial com aquest la societat valenciana", conclou Soler en la seua missiva a Francisco Pérez.