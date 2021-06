Emergències reforça un 26% la sala de telefonades 112 en Sant Joan

D'aquesta forma, els dies 23 i 24 de juny treballaran 58 professionals en la sala d'atenció de telefonades, 44 operadors i operadores i 14 persones en coordinació. Aquest reforç de personal suposa un augment del 26% respecte als 46 empleats que atenen en sala un dia ordinari, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha recordat que el telèfon únic d'emergències "és un servici públic que es caracteritza per donar una resposta immediata les 24 hores dels 365 dies de l'any".

A més, ha destacat que, en dies assenyalats, de major demanda ciutadana "es realitza des de la sala un esforç extra per a donar una major eficàcia, rapidesa i qualitat en l'atenció de les telefonades".

Emergències també realitzarà el seguiment del dispositiu especial de seguretat per a la nit de Sant Joan en coordinació amb la Delegació de Govern i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a evitar aglomeracions i la realització de fogueres no permeses en les zones de platja de la Comunitat Valenciana.

La Policia de la Generalitat col·laborarà en les tasques de vigilància en els municipis costaners al costat de la Policia Local i la Policia Nacional per a controlar el compliment de les restriccions Covid-19. La unitat adscrita ha multiplicat per quatre els seus efectius durant la jornada del 23 de juny per a reforçar la vigilància en zones d'afluència turística i poder evitar aglomeracions i controlar aforaments.