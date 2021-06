La madre de Olivia y Ana insiste en hallar el cuerpo de Gimeno: "No podemos permitir que esté en la calle y haga lo mismo a otras niñas"

La madre de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife, ha insistido en la necesidad de encontrar pistas sobre el destino que ha tenido el padre de las menores, Tomás Gimeno. "Es un asesino del que no podemos tener la duda de que pueda estar en la calle y haga lo mismo con otras niñas", ha dicho su portavoz, Joaquín Amills.

El también presidente de la organización SOS Desaparecidos ha hablado en La Hora de la 1, de RTVE, sobre la posibilidad de que Gimeno no se haya suicidado en el mar, sino que solo hubiera arrojado su móvil en la zona para seguir una ruta por el mar, que es otra de las hipótesis de la Guardia Civil.

Amills ha señalado que la madre, Beatriz Zimmerman, admite que es "tremendamente difícil" hallar el cuerpo de Anna, trabajos en los que se centra el buque oceanográfico Ángeles Alvariño frente a la costa este de Tenerife.

También señala que es ha sido un "milagro de haber encontrado a Olivia y poder unir todas las piezas del puzzle en cuanto a este asesinato cruel"; pero que no se puede permitir no llegar a saber cuál ha sido el destino de Gimeno, cuyo cuerpo, al igual que el de Anna, aún no ha sido hallado.

"No podemos permitir que este asesino quede como una incógnita, que quede la duda de si realmente terminó con su vida o huyó de forma cobarde, y con la consiguiente sensación de miedo para Beatriz el resto de su vida", ha dicho Amills.

De hecho, en las últimas horas Zimmerman ha pedido que los usuarios de redes sociales suban imágenes de velas, para simbolizar el deseo de encontrar el cuerpo de la pequeña Anna y que vuelva a ocurrir "el milagro".

Cuando pedimos poner una vela blanca apareció Olivia… como un milagro. Hoy, de nuevo les pedimos colaboración para que aparezcan Anna y Tomás y Beatriz pueda descansar. Por Anna y por Beatriz que junto a Olivia estarán #siemprejuntas pic.twitter.com/qM9CeE6jdk — bringbackhomeannaandolivia (@annayolivia) June 22, 2021

Pausa en la búsqueda

En Tenerife, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño lleva 11 horas atracado en Santa Cruz debido a las malas condiciones climatológicas en la zona.

La nave del Instituto Oceanográfico regresó a puerto la noche de este martes, sobre las 22.15 horas, y está a la espera que mejore el tiempo para retomar las labores de búsqueda, según ha informado RTVE.

La tripulación ha aprovechado para cargar agua y combustible, y hacer algunos ajustes al robot submarino que está usando. Volverá a la zona en la que ha estado buscando en los últimos dos días, a la espera de hallar "algo relevante".

Amills ha señalado que la madre de las niñas está a la espera de que terminen las tareas de rastreo para reunirse con la tripulación y agradecerle personalmente el esfuerzo. El buque ya estado trabajando de forma casi ininterrumpida desde el pasado 30 de mayo.