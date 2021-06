Vetusta Morla, Amaral i Love of Lesbian encapçalen el cartell del festival SanSan, que se celebrarà a l'octubre

Segons els responsables del festival, el cartell programat és "tot un homenatge a la música en directe i als festivals, els grans prejudicats per la pandèmia".

Pesos pesants de l'escena s'uneixen a noves propostes musicals d'estils molt diversos: La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako

A més, el pròxim 1 de juliol s'anunciarà una altra gran incorporació, la programació de Djs, i al setembre es revelarà l'artista sorpresa d'aquesta sisena edició. També se sumarà al cartell el grup guanyador del concurs musical 'Groc Talent' que organitza SanSan Festival en col·laboració amb el Vila-real CF amb l'objectiu de recolzar el talent emergent.

"Els festivals de música són un motor d'oportunitats que posiciona Benicàssim i la província de Castelló en el mapa de grans esdeveniments i són un gran dinamitzador per a la nostra economia local i un generador d'ocupació", en paraules de l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués.

El responsable de la marca Mediterranew Musix i representant de Turisme Comunitat Valenciana, Daniel Arnal, afig: "SanSan Festival és eixe festival que vé a renàixer i a revolucionar la música a la Comunitat València a partir d'octubre. Està cridat a ser un dels grans festivals de música, és un Mediterranew Musix i volem créixer amb ells. Estem molt il·lusionats amb el cartell i amb moltes ganes de ballar".

NORMALITAT

"Necessitem normalitat i per a açò estem treballant colze a colze amb les diferents administracions per a aconseguir que augmenten els aforaments i que el públic puga gaudir el màxim possible", ha apuntat.

Per la seua banda, el director de festivals de Sonde3, Roberto Recuero, explica que després d'aquest temps "tan complicat" tornen "il·lusió, confiança i ganes, moltes ganes". "Per a açò comptem amb un ambiciós cartell que celebre el retorn dels grans festivals. És un retorn també emocional i volem que siga una edició única i inoblidable", diu.

"Els nostres principals objectius han sigut dos: el primer crear un espai segur i el segon, proposar una experiència inoblidable que ens ajude a oblidar l'any viscut", ha explicat Isabel Sánchez, responsable de contractació de Sonde3, qui ha assenyalat que porten treballant en el cartell des de fa més d'un any. "Encara que sempre hi ha dificultats per disponibilitat d'agenda dels artistes, crec que que hem aconseguit els nostres objectius amb escreix", ha afegit.

Respecte a com s'afronta la volta d'un festival d'aquestes característiques en un context encara marcat per la crisi sanitària, s'ha indicat que es tindran en compte totes les mesures de seguretat i sanitàries marcades per l'administració a cada moment i l'aforament del recinte no sobrepassarà en cap cas el 50 per cent per a evitar aglomeracions.

En principi, es posaran a la venda unes 10.000 entrades a l'espera de l'evolució sanitària, tot i que s'espera que d'ací a octubre l'ocupació se'n vaja ampliant fins a arribar a un màxim de 25.000 assistents, la mitat de la capacitat del recinte. "Tal com està evolucionant el ritme de vacunació i van avançant les diferents directives per a esdeveniments, preferim no confirmar res del tot fins que arribe el moment", ha matisat Recuero.

"Prendrem tantes mesures com siguen necessàries. No obstant açò, tot apunta al fet que viurem un festival en condicions de normalitat i segurament sense mascarillas a l'aire lliure", ha indicat.

TRES ESCENARIS

En el recinte es condicionaran tres escenaris, un envelat que estarà destinat a la música electrònica i diferents zones dedicades a servicis i restauració: food market, zones premium, pàrquing, àrees de descans o relax.

Els abonaments del festival es posaran a la venda aquest diumenge, a les 11.00 hores, a un preu inicial de 60 euros més gastos de gestió. La programació per dies es publicarà al setembre.