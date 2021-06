Más de un centenar de participantes en las Jornadas Igualdad en el Empleo de US

La conferencia inaugural la ha ofrecido Mercedes Siles Molina, con el título 'Mujer y Empleo, actuaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en materia de Igualdad de Género'. Siles es catedrática de Álgebra desde 2009 en la Universidad de Málaga y desde febrero de 2020 directora de la Aneca, informa en una nota de prensa.

La Unidad para la Igualdad de la US ha organizado esta iniciativa con el fin de sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria en materia de género, especialmente de cara al nuevo escenario que la crisis sanitaria y económica presenta en relación a la igualdad en el empleo: oportunidades y condiciones.

De este modo, durante las jornadas se reflexionará sobre cómo contribuir a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las universidades españolas en el acceso al empleo y desarrollo profesional, favoreciendo la toma de conciencia sobre la conciliación y corresponsabilidad como estrategias necesarias para ello.

Concretamente, los ponentes analizarán que en esta nueva realidad de pandemia está ligada a una nueva crisis económica, en un contexto que nunca antes se había dado. Los meses de confinamiento han evidenciado que el trabajo reproductivo, las tareas domésticas y los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres, unas mujeres que ya están incorporadas al mundo laboral pero que, sin embargo, se encuentran con la paradójica situación de que los hombres, por el contrario, siguen sin asumir, en la misma medida, el trabajo del hogar y la familia.

Así pues, se ha puesto de manifiesto con el teletrabajo que las mujeres siguen cargando con dobles o triples jornadas, "a menudo aún más duras debido a unas circunstancias en las que el aislamiento ha supuesto, en muchas ocasiones, no saber desconectar, no poder dividirse el tiempo o no tener horarios fijos".

Por otro lado, las cifras indican que la destrucción de empleo durante la cuarentena, una vez más, ha sido mayoritariamente de trabajo femenino, tal y como ocurrió en la anterior crisis, si bien gran parte de los trabajos que más importantes han sido durante el Estado de Alarma han sido empleos ampliamente feminizados y relacionados con los cuidados.

"Todas estas circunstancias suponen un riesgo para las mujeres trabajadoras, que se traduce en retos que se deben abordar desde las universidades. La conciliación y la corresponsabilidad ya eran temas que preocupaban a las instituciones y ahora se tornan más prioritarios y relevantes", añade la nota de prensa.