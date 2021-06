'Patria', Ángela Molina y Abel Folk, entre los galardonados de los Premios Zapping de la televisión

La entrega de XXVI Premios Zapping se ha celebrado anoche en el Caixa Forum de Barcelona. La serie Patria (HBO España), el programa El cazador (TVE-Mediacrest), y nombres como la presentadora Helena García Melero (Tot es mou-TV3), la actriz Ángela Molina y Abel Folk (La valla-Antena 3), figuran entre los ganadores.

Patria (HBO España), basada en el libro de Fernando Aramburu, ha ganado el puesto a mejor serie, mientras el premio a la mejor actriz ha sido para Ángela Molina y el de mejor actor para Abel Folk, protagonistas de la serie distópica La valla, de Antena 3.

En el apartado de mejor programa de entretenimiento ha ganado el concurso El cazador, de TVE-Mediacrest, mientras en el de mejor presentador o presentadora el premio ha recaído en Helena García Melero, conductora del programa Tot es mou, de TV3. Por otra parte, el galardón al mejor programa cultural o divulgativo, ha sido para Gent de mercats, de TV3-Benecé Produccions.

En el panorama de programas de televisión local ha ganado Va passar aquí, de Betevé-Visiona TV, y el de mejor videojuego de producción propia ha recaído en Call of the sea, de Out of the Blue Games S.L.

Por último, la mejor iniciativa en las redes ha sido para el perfil de Twitter de Ángel Martín y su informativo matinal para ahorrar tiempo, que abarca un resumen de las noticias más importantes del día en dos minutos y con sentido del humor.

Estos premios son otorgados por la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, una entidad sin ánimo de lucro integrada por más de 17.000 personas que trabaja por la calidad de los medios audiovisuales y en defensa de los derechos de los usuarios, especialmente de los menores.