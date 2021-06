Todo el mundo ha soñado alguna vez con tener una barbacoa en su jardín para poder reunirse con amigos y familiares y comer carne o verduras a la brasa. Si no has soñado con tener una barbacoa portátil, al menos, seguro, lo has hecho con los planes que se organizan al rededor de ella. Con la llegada del verano, (¡esta semana!), y la ampliación de horas de luz y calor que este conlleva, aparecen las ganas de celebrar una barbacoa con amigos, esa experiencia gastronómica que nos hace la boca agua y que, seguro, se alarga hasta la fiesta nocturna.

Pero, muchos dejan de soñar cuando piensan en el dinero que deben gastarse para hacerse con una barbacoa y siguen acoplándose a la casa de los amigos que sí la tienen. Gracias a Lidl, esto se ha terminado, ya que ha lanzado, por fin, una barbacoa asequible para todos. Por 19,99 euros puede ser tuya una barbacoa portátil, de altura regulable y muy resistente. No pienses que por ese dinero no es completa o es de mala calidad, porque no es así. Posee un asa, una mesa lateral y un estante de madera. Además, está equipada con un recipiente esmaltado para el carbón, muy resistente, y con pantalla paravientos (para que nada ni nadie pare tu fiesta, ni el aire).

Por otro lado, no te tienes que preocuparte de dónde colocar esta barbacoa, ya que lleva ruedas y puedes moverla donde quieras. Su altura es cómoda para el trabajo, y puedes regularla hasta en cinco tamaños distintos, según tu altura. Solo te falta el carbón, aproximadamente se puede introducir un kilógramo, y ¡qué comienza la fiesta veraniega!

La barbacoa de Grillmeister posee asa, mesa lateral y estante de madera. Lidl

Saca partido a tu nueva barbacoa con estas ideas

Verduras a la brasa. Cuando hablamos de barbacoa, automáticamente nos viene a la mente una palabra: carne. Pero, la verdad es que hay unas grandes olvidadas de las barbacoas y pueden ser auténticos manjares: las verduras. Además de una gran alternativa a la grasa de la carne. Las verduras a la brasa son un plato versátil, dada la multitud de ingredientes con la que podemos jugar. Por otro lado, es un plato saludable que apenas nos aportará calorías y que, cocinado de forma correcta, tampoco nos aporta grasas. Consejo: en tus brochetas, no olvides el calabacín, la berenjena y la patata.

Cuando hablamos de barbacoa, automáticamente nos viene a la mente una palabra: carne. Pero, la verdad es que hay unas grandes olvidadas de las barbacoas y pueden ser auténticos manjares: las verduras. Además de una gran alternativa a la grasa de la carne. Las verduras a la brasa son un plato versátil, dada la multitud de ingredientes con la que podemos jugar. Por otro lado, es un plato saludable que apenas nos aportará calorías y que, cocinado de forma correcta, tampoco nos aporta grasas. Consejo: en tus brochetas, no olvides el calabacín, la berenjena y la patata. Brochetas de cordero con tomatitos cherrys. Un manjar donde los haya, porque la grasa del cordero va a compensarse con la frescura de los tomates.

Un manjar donde los haya, porque la grasa del cordero va a compensarse con la frescura de los tomates. Pescados . No puedes olvidar en tu barbacoa, las recetas de pescados a la plancha. Tanto todo el marisco, como un buen pescado azul, va a quedar mil veces mejor en la barbacoa.

. No puedes olvidar en tu barbacoa, las recetas de pescados a la plancha. Tanto todo el marisco, como un buen pescado azul, va a quedar mil veces mejor en la barbacoa. Por último, desde 20deCompras, te recomendamos también innovar. Por ejemplo, cómo crees que quedaría una piña a la brasa?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lidl y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.