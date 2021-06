La Generalitat crea una comissió per a regular el requisit lingüístic del valencià entre els funcionaris

El requisit va quedar establit en la Llei de Funció Pública, aprovada per Les Corts el passat mes de març. En concret, els funcionaris hauran d'acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià que es determine reglamentàriament, "respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents".

Des de la seua entrada en vigor es va marcar un termini d'un any perquè el Consell aprove, a proposta del departament de Gabriela Bravo, el reglament que determine el nivell de coneixement de valencià exigible als funcionaris, previ informe favorable de la Conselleria d'Educació.

És una cosa que determinarà la nova comissió per a garantir a la ciutadania l'exercici del dret d'utilitzar les dos llengües oficials a la Comunitat Valenciana en les relacions amb l'administració autonòmica.

La resolució, firmada per la consellera Bravo, recorda que el requisit es vincula directament a l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat, segons el qual correspon a la Generalitat garantir l'ús normal i oficial del valencià com a llengua pròpia, així com del castellà, "sense que ningú puga ser discriminat per raó de la llengua" i atorgant "especial protecció i respecte" a la recuperació del valencià.

Integren la comissió Emili Sampío, sotssecretari de Presidència, com a president, i Mª Belén Cardona, sotssecretària de Justícia, com a coordinadora.

Els vocals són Miquel Soler (secretari autonòmic d'Educació), David Alfonso Jarque (director general de Funció Pública), Vicente Serra (sotsdirector general de Justícia), Rubén Trenzano (director general de Política Lingüística), Eva Mª Coscollá (sotssecretària d'Educació), Gemma Lluch (catedràtica de Filologia Catalana), Antoni Mas (professor de Sociolingüística) i Mª Gracia Mateu (sotsdirectora de l'Institut Valencià d'Administració Pública). Aquesta última també actuarà com a secretària.