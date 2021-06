PSRM exige la "inmediata aplicación de la Ley LGTBI de la Región y políticas públicas contra la discriminación"

Así lo ha solicitado el Grupo Parlamentario Socialista a través de una moción registrada en la Asamblea Regional para exigir el cumplimiento íntegro de la ley que fue aprobada por unanimidad en 2016 a propuesta del PSOE, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"El Partido Popular, con la complacencia de la tránsfuga Isabel Franco, mantiene bloqueada y sin aplicar esta norma desde hace cinco años. Necesitamos que se pongan en marcha de inmediato mecanismos y protocolos para prevenir y actuar ante casos de violencia y discriminación LGTBI", ha indicado Conesa.

En este sentido, ha pedido el cumplimiento de la ley que el Gobierno regional "deje de blanquear los discursos de odio". Así, lamenta que "todavía no se ha constituido formalmente el observatorio LGTBI; no se han aplicado los protocolos de atención a personas trans; no se ha elaborado el plan de educación y diversidad LGTBI, ni se garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a personas LGTBI, entre otras medidas contempladas".

El líder socialista ha señalado que estos "incumplimientos" son solo "una muestra del absoluto desinterés del Gobierno de López Miras por garantizar los plenos derechos y libertades de miles de personas LGTBI de la Región de Murcia".

Además, ha criticado que el Gobierno regional "haya puesto a una consejera de Educación y Cultura, cuyos planteamientos homófobos han quedado patentes en sus declaraciones, al negar niega el matrimonio entre personas del mismo sexo".

"Los socialistas participaremos en las actividades organizadas por los colectivos LGTBI de la Región de Murcia para celebrar, de forma reivindicativa, el Orgullo 2021. Lo haremos con la convicción de haber trabajado desde hace décadas en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, que debemos seguir legislando con determinación, y con el convencimiento de que solo haciendo visible su lucha y compartiendo desde el conjunto de la sociedad sus justas reivindicaciones, podrán alcanzar el ejercicio pleno de su ciudadanía", ha concluido.