Colectivos afirman que no descartan ir a la vía judicial por el Plan de Atención Continuada que solo esconde "recortes"

20M EP

NOTICIA

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha advertido al Gobierno regional de que "no descarta acudir a la vía judicial" para defender "los intereses de los profesionales sanitarios, colectivos y riojanos" ante el recientemente anunciado Plan de Atención Continuada ya que "no cuenta con consenso, no ha habido diálogo" y solo esconde "recortes".