La Policía Nacional alerta sobre la 'estafa de los falsos revisores de gas y de luz'

El modus operandi es el siguiente: Los estafadores se personan en el domicilio de la víctima, vestidos con mono de trabajo y presentándose como trabajadores de la empresa instaladora del gas, luz u otro servicio, informando a la potencial víctima que vienen a realizar una revisión de la instalación. Aparentan realizar varios trabajos técnicos; normalmente, se limitan a cambiar un trozo de manguera del gas u otra obra menor. Finalizado el trabajo extienden una factura en la que cobran por el servicio. Hay veces que aprovechan un descuido del propietario para hurtar algún objeto de valor o, incluso, han llegado a efectuar robos con violencia/intimidación.

Los supuestos trabajadores suelen vestir de uniforme, aunque no siempre es así, y amenazan con cortar el suministro si no se hace la revisión o no se paga en efectivo la cantidad económica que pidan tras haber realizado la supuesta revisión, aceptando a veces una rebaja con tal de obtener algo de dinero.

La semana pasada, una víctima denunció en la Jefatura Superior, en la que daba cuenta que el pasado miércoles y a media mañana se habían presentado dos varones los cuales verbalmente se habían identificado como operarios de una gran empresa nacional, que suministra gas y luz.Los operarios preguntaron a la victima si había recibido una carta, contestando la victima "que no", siendo informado por los operarios "que debían cambiar el contador por uno digital "informándole que la cantidad a abonar era de 550 euros mas 250 euros de mano de obra, abonando la víctima el importe de inmediato, manifestándole que recibiría la factura por correo dentro de unos días.

Desde la Unidad de Participación Ciudadana han recomendado una serie de consejos y medidas preventivas que hay que tener en cuenta antes de abrir la puerta de casa a uno de estos supuestos técnicos.

CONSEJOS BÁSICOS

La revisión de gas es obligatoria cada cinco años para el caso de butano propano. Nadie puede imponer una revisión antes de ese plazo salvo que se realicen modificaciones en las instalaciones,

Normalmente la compañía con la que se tiene contrato llama al usuario al aproximarse la fecha de revisión, ya que cuenta con sus datosSolicite a los operarios que acudan a su domicilio la identificación de instalador autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y si cree que pueden estar intentando estafarle, llame al 091 de la Policía Nacional,

Si tiene dudas, también puede ponerse en contacto con la empresa que realizó la primera instalación de gas o de luz en su vivienda. Para ello nunca utilice números de teléfono aportados por los propios operarios.

Hay que desconfiar siempre de las revisiones o instalaciones que no han sido solicitadas previamente o que no han sido notificadas por las empresas correspondientes y solicitar siempre a cualquier operario que quiera acceder a nuestro domicilio el carné profesional.

Es obligatorio, antes de realizar una inspección, avisar de la misma con una antelación de al menos cinco días, por lo que se recomienda que no deje entrar en su domicilio a ninguna persona si no le han comunicado con anterioridad la visita y no se acredite adecuadamente.

Las únicas personas capacitadas para realizar la revisión y posibles reparaciones es el instalador o técnico oficial, quien posee un carné que lo acredita.

Consulte a su empresa suministradora o a la Consejería de Industria,la lista de empresas e instaladores autorizados para realizar las inspecciones así como las tarifas oficiales. Todo usuario tiene la opción de elegir libremente qué empresa es la que quiere que le realice la revisión.

En la acreditación profesional como instalador debe constar el DNI del titular junto con el nombre de la empresa.

Tenga cuidado de no dar información delicada sobre su situación personal, si vive o no solo/a, si tiene dinero en casa, etc.Pregunte a sus vecinos si les han realizado la inspección, el precio de la misma, la empresa, etc. Si no han estado en todos los domicilios comience a sospechar. En el colectivo de personas mayores es recomendable que soliciten a un vecino o familiar que les acompañe mientras se realiza la inspección.

Es posible solicitar que el precio de la revisión sea domiciliado en nuestra cuenta bancaria. De esta forma, si es víctima de una estafa, en el momento de pagar los servicios el estafador se quedará sin cobrar.

En caso de tener cualquier tipo de duda o sospecha ante la actuación de cualquier empresa o persona no permita que entren en su domicilio, manifieste que en ese momento no le viene bien y llame a los teléfonos de emergencia para que se persone en el lugar una dotación de Policía Nacional al objeto de que compruebe los hechos.