CSIF "suspende" a Educación por las "incertidumbres" de este curso escolar y pide un Plan Anticovid para el próximo

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles en rueda de prensa el presidente autonómico de CSIF Educación, José Antonio Ranz, y el responsable de Educación de CSIF Toledo, Enrique de la Rosa, que han coincidido en señalar que si "todo ha ido más o menos normal" durante este curso que ahora termina ha sido gracias a los docentes y al personal de los centros educativos, a quienes hay que "ponerles un sobresaliente".

Según Ranz, la Administración suspende por la "incertidumbre" a la que sometió a los docentes y equipos directivos a principios de curso, apostando por la semipresencialidad, "cuando desde el verano pasado se debería haber apostado por la búsqueda de espacios" para afrontar la pandemia. Aunque la Consejería admitió una bajada de ratios, "lo hizo tarde", el 31 de agosto, "cuando ya los grupos estaban hechos y un tercio de profesores interinos estaban nombrados a media jornada".

A ello, el responsable de CSIF ha añadido la forma de afrontar la llegada de la borrasca 'Filomena', donde "no se puso la plataforma Educamos al servicio de la educación" y se consideró la recuperación de tres días lectivos "sin negociación con los sindicatos", cuando cualquier modificación del calendario escolar se tiene que ver en mesa sectorial. Algo que el sindicato ha recurrido ante el juzgado, calculando que en octubre se verá este asunto.

La vacunación de los docentes es otro de los asuntos que ha generado incertidumbre, no solo por los problemas de las vacunaciones en Semana Santa, sino por el hecho de que la Consejería se comprometiera a vacunar a los opositores y tribunales de oposición, antes de su celebración -el pasado fin de semana-, siendo algo que "no se hizo". También la administración de la segunda dosis a los profesores, el cambio de fechas y qué vacuna administrar ha generado problemas.

Sobre las oposiciones, ha admitido que se han desarrollado "con bastante normalidad", excepto algún aspecto puntual, pero cree que se deberían haber hecho "con más fluidez" y teniéndose en cuenta propuestas del sindicato como que los opositores no se tuvieran que desplazar de una provincia a otra y que los interinos que así lo desearan no tuvieran que presentarse a la oposición, pues viendo los resultados "un tercio de los tribunales no hubiera sido necesario convocarlo", lo cual supondría un "ahorro de efectivos y económico para la Consejería".

MÁS FACILIDADES Y APOYO

El presidente autonómico de CSIF Educación ha incidido en que la Consejería debería haber dado "facilidades y apoyo a los docentes" y para que el próximo curso "apruebe" proponen mantener los refuerzos COVID de 3.000 profesores, porque ha habido menos conflictos en las aulas; seguir con la distancia de 1,5 metros; favorecer a los denominados 'responsables COVID', que deberían tener compensación económica; continuar con el mismo personal de limpieza en los centros; poner filtros HEPA y purificadores en las aulas y "desde ya" prepararse para el 1 de septiembre.

De su lado, el responsable de Educación de CSIF Toledo, Enrique de la Rosa, ha coincidido en que este curso "ha sido para todos los maestros el más complicado que hayamos podido presenciar en la historia de la educación", con una "confusión" que ha sido "generalizada" y con "descoordinación entre lo que hacía Sanidad y lo que hacía Educación".

De la Rosa ha abundado en que este argumento "ha sido evidente" en temas como la vacunación de los docentes y los casos COVID que se producían en los centros, donde "no había criterios fijos y establecidos"; pero también respecto a 'Filomena', con Toledo como provincia más afectada.

Para el próximo curso escolar 2021-2022, CSIF ha solicitado ya a la Consejería que realice un Plan Anticovid "donde la seguridad sea igual a la prevención de todos los docentes", a fin de no llegar al inicio de curso con el problema de estar "sin planes para la vuelta".