El gobierno del Reino Unido quiere regular Netflix, Amazon y Disney y obligarles a dar datos de audiencia

El Gobierno de Reino Unido, con Boris Johnson al frente, está considerando oficialmente regular por ley a plataformas como Netflix, Amazon o Disney+ para que compitan en el mercado en igualdad de oportunidades que las cadenas en abierto y más concretamente, para proteger la relevancia de la tele pública británica, la BBC.

Los ministros del Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte han anunciado que abrirán una ronda de consultas para someter a los gigantes del streaming a las leyes de radiodifusión británicas, a las que ya están sometidas cadenas como la BBC, ITV, Sky y otras.

El gobierno aseguró que está considerando si las reglas necesitan fortalecerse para garantizar que las emisoras tengan clasificaciones de edad de contenido adecuadas, por ejemplo, o si deben estar sujetos a estándares de objetividad y neutralidad en sus espacios informativos.

El problema es que Ofcom, el organismo público que regula y vela por el cumplimiento de la ley y las normas en la televisión británica, no tiene competencias sobre exhibidores como Netflix, que se rige por las leyes de los Países Bajos, donde tiene su sede.

El objetivo es también, según un portavoz del Gobierno, "nivelar el campo de juego para que las emisoras de servicio público puedan competir con rivales internacionales".

Netflix, Disney + y Amazon Prime Video tienen en conjunto casi 30 millones de suscriptores en el Reino Unido y son de todas las edades.

Una de las cosas que preocupa al Gobierno, de hecho, es la calificación de los contenidos por edades, que ha quedado anticuada ante las nuevas plataformas, pues cuando se introdujo la Ley de Comunicaciones del Reino Unido en 2003, ni Netflix ni Amazon ni Disney+ eran aún exhibidores.

El secretario de Cultura, Oliver Dowden, aseguraba que "ha llegado el momento de ver cómo podemos liberar el potencial de nuestros organismos de radiodifusión de servicio público y, al mismo tiempo, asegurarnos de que los espectadores y oyentes que consumen contenido en nuevos formatos sean atendidos por un sistema justo y que funcione correctamente", según le citó el medio Deadline.

Entre otras cosas, el Gobierno quiere que las operadoras privadas on line publiquen sus datos de audiencia, al menos para aquellos contenidos, series o programas, que hayan creado emisoras de servicio público británicas, como la BBC, ITV, Channel 4 y Channel 5, como son la serie Peaky Blinders, las comedias Fleabag y The End of the Fucking World o Unforgotten.