Ajudes directes per a evitar que la crisi derive en sensellarisme

La pandèmia de la Covid-19 està agreujant la situació de les persones més vulnerables i sumant noves. A més, ha obligat les entitats assistencials a crear nous serveis i ajudes dirigits a evitar que aquestes persones es queden al carrer per no poder pagar el lloguer i afrontar les despeses més bàsiques.

Després de la crisi sanitària arriba l'econòmica, que està “acreixent les desigualtats”: nous perfils d'usuaris, major dificultat per a accedir a recursos socials o la bretxa digital són algunes de les conseqüències d'aquesta situació, tal com constata la memòria de Casa Caridad València de l'any 2020.

De fet, al llarg del passat any, a les persones en situació de vulnerabilitat que habitualment acudeixen a l'entitat a la recerca d'ajuda es van sumar persones que ho fan per primera vegada. Famílies amb algun membre en ERTO o que ha perdut l'ocupació, autònoms que han reduït els seus ingressos, treballadors en precari o persones majors són els “nous perfils que s'estan generalitzant”. A més, quatre de cada deu són dones i el 14% menors.

Així ho va advertir ahir el president de Casa Caridad, Luis Miralles, durant la presentació de la seua Memòria Anual d'Activitat de 2020, un any protagonitzat per la pandèmia que, segons va dir, ha marcat “un abans i un després” en l'ONG.

Durant el confinament, Casa Caridad es va veure obligada a tancar el menjador social i passar a distribuir els aliments i productes d'higiene, va haver d'enviar a casa a 252 voluntaris i va haver de canviar protocols, reorganitzar horaris i crear serveis nous per a “adaptar-se” a la situació.

L'any de la Covid-19 ha sigut excepcional i ha marcat al conjunt de la societat, però especialment “ha augmentat la precarietat de les persones que ja estaven en risc d'exclusió social, cronificant el seu estat i altres que es trobaven en una situació estable se situen ara en la primera línia de caure en un escenari sense llar”, va apuntar Miralles.

En aquest escenari, Casa Caridad va posar en marxa nous serveis, com ajudes econòmiques directes per primera vegada, per a evitar que perden els recursos que tenen. Només en 2020, ha destinat 120.000 euros entre els seus usuaris perquè puguen fer front a lloguers, factures o serveis mèdics.

La situació, lluny de millorar, va “a pitjor” enguany, va alertar. Si Casa Caridad va tancar 2020 amb 600 persones que acudien al servei de distribució d'aliments que es va posar en marxa després del confinament dels menjadors, ara aquesta xifra supera ja les 1.200 persones només en el que va de 2021.

“Són famílies en les quals, si algun dels seus membres tenia ocupació, va entrar en situació d'ERTO, autònoms que van perdre gran part dels seus ingressos o persones que reben alguna ajuda pública que és insuficient per a cobrir despeses”, va incidir Miralles. L'entitat va atendre l'any passat 2.504 persones, de les quals quatre de cada deu van ser dones i un 14%, menors.

Miralles va recordar que, amb la declaració de l'estat d'alarma, Casa Caridad va haver d'adaptar les instal·lacions, l'equip de professionals i les atencions a la nova situació. “Van ser moments complicats, però que també van traure el millor dels nostres usuaris i treballadors. Vam haver de suprimir molts dels nostres serveis i posar altres activitats en marxa per a continuar treballant de manera col·lectiva i individual amb els nostres usuaris en habilitats i tallers que afavorisquen la seua integració en la societat”, va detallar la directora-gerent de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer.

Al llarg de 2020, la despesa diària mitjana de Casa Caridad va ascendir a 12.843 euros, es van repartir 174.902 racions d'aliments en els menjadors socials i es van realitzar 25.406 atencions personalitzades per part de l'equip de Treball Social.

El menjador social va haver de tancar

Després de la declaració de l'estat d'alarma, l'ONG va haver de tancar el menjador social de la Petxina, on acudien una mitjana de 350 comensals i que va romandre només actiu per als albergats. Al principi, les persones que dormien al carrer van rebre un kit diari fins que l'Ajuntament de València va habilitar recursos específics, mentre que amb les persones amb domicili es va començar amb la distribució setmanal d'aliments, frescos i no peribles.