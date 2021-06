'Sálvame' destapa los detalles del supuesto 'nidito de amor' de Antonio David y escenario de sus deslealtades

Sálvame hizo este miércoles un trabajo de investigación y sacó a la luz los detalles y el estado en el que se encuentra el famoso supuesto 'nidito de amor' de Antonio David Flores, ese en el que habría cometido, según esas informaciones, sus varias deslealtades.

Tres mujeres que, aseguran, han intimado con él allí habían descrito la vivienda, indicando que constaba de varias plantas, con un jacuzzi con muy buenas vistas en la parte superior. Sin embargo, y por primera vez, en el último programa emitieron imágenes de una vivienda que, supuestamente, el ex guardia civil ha dejado en muy malas condiciones.

Según la reportera que entró en el lugar, Antonio David flores se ha llevado el cuadro eléctrico, las puertas, sus marcos e incluso los interruptores. De la cocina, el marido de Olga Moreno se ha llevado también los electrodomésticos, ha quitado las encimeras, halógenos y molduras del techo. En el caso del baño fue más allá, porque quitó el revestimiento del techo y los sanitarios.

Lo único que queda más o menos en pie, y que es la joya de la corona de esa casa, es el fantástico jacuzzi en la planta alta

Eso sí, lo único que queda más o menos en pie, y que es la joya de la corona de esa casa, es el fantástico jacuzzi en la planta alta.

Además, la reportera pudo hablar con el nuevo propietario, que dijo que adquirió la casa en una subasta por algo más de 310.000 euros y en la que habría que invertir 60.000 euros en reforma.

"El anterior propietario antes del banco, supuestamente, era de Antonio David"

"Hemos escuchado a gente cercana a esta urbanización que nos confirman que aquí se hacían fiestas, y que, incluso, el día de la mudanza le vieron bajarse todas las cosas que faltan", aseguró, tras confirmar que "el anterior propietario antes del banco, supuestamente, era de Antonio David".

"La verdad es que no había nada en la casa, no había ni interruptores. Yo lo primero que pensé cuando llegue es que aquí había habido okupas, pero luego, viendo la información, me enteré de que aquí nunca había habido okupas", explicó el nuevo propietario.