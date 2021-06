El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles 23 de junio los indultos a los presos independentistas con la firma del rey Felipe VI, bajo el argumento de la "utilidad pública" y con la aprobación del Consejo de Ministros. Los nueve condenados podrían salir de prisión a mediodía, después de que el Tribunal Supremo complete sus actuaciones.

Los indultos publicados en el BOE, uno por cada uno de los condenados, son similares en su estructura. Incluyen la condena por sedición y la inhabilitación para cargo público y solo cambia el número de años que se fija en el condicionamiento del indulto para cada preso, que consiste en no volver a cometer delito grave so pena de sumar ambas condenas.

La fórmula que recoge el BOE es la siguiente: "Vengo en indultar a" el condenado "la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito grave" en un plazo concreto "desde la publicación del real decreto".

Mientras que el indulto a Dolors Bassa fija un plazo de no reincidencia de 3 años, el de Cuixart es de 5 años, el de Forcadell es de 4 años, el de Forn de 6 años como para Oriol Junqueras. Mientras que para Romeva es de 4 años, el De Rull son 6 años, 5 años para Sánchez y el máximo, 6, para Turull.

El tiempo fijado en el que no podrán volver a cometer delito grave no está directamente relacionado con los años de condena. De hecho, Romeva tiene 4 años de plazo de no reincidencia con 12 años de condena, mientras que Forn y Rull tienen 6 años en los que no podrían reincidir con 10 años de condena.

Ahora, una vez que se han hecho efectivos los indultos con la firma del rey y su publicación en el BOE, los expedientes de los presos del “procés” pasarán al Tribunal Supremo que, como tribunal sentenciador, es el que tiene que paralizar el cumplimiento de las condenas. A continuación, los líderes independentistas condenados podrán abandonar la cárcel definitivamente.