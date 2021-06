El amuleto de Javier Dávila para vencer a Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "Podría provocar un accidente..."

Javier Dávila desveló este martes en Pasapalabra uno de sus secretos mejor guardados, un amuleto que le regaló un niño de cinco años y "podría provocar un accidente y caérsele a Pablo", afirmó.

El salmantino alcanzó su participación número 69 en el concurso de Antena 3 (donde ya lleva 25.200 euros acumulados): "Tú que eres amante de la numerología...", afirmó Roberto Leal.

"Es casi capicúa, según como lo mires, en el bingo pueden tener el punto donde quieras", bromeó el concursante con el presentador al comienzo del programa. Pero el sevillano comentó: "Te tengo que hacer una pregunta".

"¿Es cierto que llevas unas piedras que son tus amuletos?", quiso saber Leal. Javier le contestó afirmativamente y le explicó que "me las regaló mi amigo Martín, que tiene cinco años, pero no las puedo sacar".

El amuleto de Javier Dávila, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Y comentó que se trataba de "un dado y podría tirarlo, pero no puedo sacarlo en El Rosco. Tengo mi amuleto, pero me da un poco de cosa mirarlo y no puedo hacerlo", afirmó el concursante.

"Si lo sacas y se te escapa puede acabar...", comentó el presentador, a lo que el participante le contestó ente risas que "podría provocar un accidente, se le puede caer a Pablo y luego pensar que se lo he lanzado a propósito, pero no quisiera".

Tras las carcajadas de la anécdota y la explicación del amuleto, el presentador, los concursantes y los invitados dieron comienzo al programa del día.