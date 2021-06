Pablo Motos: "Vivimos acojonados con las redes sociales y hay que decirlo"

Pablo Motos aprovechó la visita de Ana Torroja, que presentó este martes, en exclusiva en El hormiguero, su nuevo tema, Hora y cuarto, que cuenta con la colaboración de Alaska, para hablar de las redes sociales.

"La gente se ofende porque hay que ofenderse que porque realmente esté enfadada", comentó el presentador. La invitada le contestó que "yo no me siento ofendida porque hay una regla que dicen que el 33% está de acuerdo contigo, otro 33% nunca lo estará, y otro 33% al que le das igual".

Y añadió que "teniendo eso presente, te da igual, que cada uno sea libre de pensar lo que quiera". Pero el valenciano insistió en el tema: "Siempre acabo hablando de lo mismo con todos los artistas que vienen al programa".

"Vivimos acojonados con las redes sociales y creo que hay que decirlo y repetirlo hasta que se cure esto. La corrección política es la censura de la democracia, la paradoja es que mientras más manipulados estamos, más libres nos creemos", afirmó Motos.

Y continuó diciendo que "si fuésemos libres de verdad, no nos molestaría la libertad de los demás de pensar, decir o sentir lo que les diese la gana. Creo que nos están engañando y que hay que rebelarse".

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Torroja se mostró "totalmente de acuerdo, libertad de expresión y de opinión", pero el presentador añadió: "Regla número uno para vivir en paz: Descargar la escopeta, que vamos todos con ella cargada, vamos a bajar un poco".

"Ya me he quedado a gusto porque es un tema que me enerva porque veo que la gente lo está pasando mal por nada", señaló Motos. "Es verdad que la gente lo pasa muy mal porque se toma las cosas muy en serio. A los que no entiendo es a los haters, deben de sufrir mucho siéndolo", concluyó la cantante.