Ana Torroja habla en 'El hormiguero' sobre su rivalidad con Alaska: "En los 80 nos teníamos que ver a escondidas"

La música continuó siendo la gran protagonista este martes en El hormiguero con la visita de Ana Torroja, que presentó, en exclusiva en el programa de Antena 3, su nuevo tema, Hora y cuarto, que cuenta con la colaboración de Alaska.

🚨 ¡EXCLUSIVA! Este viernes @Ana_Torroja presenta “Hora y cuarto”, su nuevo tema grabado con ¡Alaska! #AnaTorrojaEH pic.twitter.com/L8c3Qi2Utj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2021

Pablo Motos quiso saber que había de cierto en la famosa rivalidad que se comentó en los años 80 entre ellas dos y sus grupos, Mecano y Alaska y los Pegamoides.

"No había ninguna rivalidad. Era una rivalidad impuesta. No estaba bien visto que un grupo que venía del underground y otro del que decían que éramos 'niños bien' congeniaran", respondió la madrileña.

"Y, como muchas veces hemos contado Alaska y yo, eran los chicos los que no se llevaban tan bien y nosotras nos teníamos que ver a escondidas como los amantes", recordó la invitada sobre aquella época.

Ana Torroja, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Y añadió que "nos admiramos, nos queremos y tenemos muchas en común, más de las que la gente pueda imaginar. Además, somos los dos amores de Mario Vaquerizo, ella es el real y yo, el platónico".

La cantante también comentó cómo surgió la colaboración para Hora y cuarto con Alaska: "La canción apareció en la pandemia y se lo planteé a ella porque yo tenía muchas ganas de que colaboráramos juntas desde hacía mucho tiempo, pero nunca había aparecido esa canción o ese momento de hacer algo las dos".

"Entonces llegó este tema y lo vi clarísimo, llamé a Alaska y le dije: Mira, tengo esta canción y me haría muchísima ilusión, obviamente cero compromiso y con la confianza de decir que no también, si te gusta, me encantaría que la hiciéramos juntas".

Torroja aseguró que la respuesta de su compañera fue rápida "porque enseguida se enamoró de la canción. Cada una la grabamos en un lugar diferente porque no podíamos viajar en ese momento, pero el vídeo sí lo hicimos juntas".

40 años del nacimiento de Mecano

Motos destacó que este martes 22 de junio, y tras consultarlo con el biógrafo de Mecano, se cumplieron 40 años del nacimiento del mítico grupo y de su tema Hoy no me puedo levantar: "Creo que esta canción se merece un día internacional", afirmó la invitada.

Hoy se cumplen 40 años de “Hoy no me puedo levantar”. Así empezó todo #AnaTorrojaEH pic.twitter.com/xeAAyluS7n — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2021

"El tema dio muchas vueltas por las casas de discos y al final nos escucharon, alguien dijo que yo tenía que ser la cantante porque cantaba Jose. Hoy no me puedo levantar era la carta de presentación.", recordó Torroja.

"Sacamos el primer sencillo pensando que ahí se quedaría todo, pero de aquello hasta hoy que se ha convertido casi en un himno", señaló la cantante. Pero el éxito tuvo también un lado negativo para ella.

"Me convertí en agorafóbica, en realidad soy muy tímida y no me gustaba que la gente quisiera saber de mi vida, por eso me fui a vivir a Nueva York. Creo que gestioné mal esta parte porque Mecano era mucho más grande que Nacho, Ana y Jose", admitió Torroja.