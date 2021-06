Colectivos feministas "queman el patriarcado" en València ante el "dolor y la rabia" por las mujeres asesinadas este año

Así lo han indicado dos de las portavoces de la marcha, Ángela Escribano y Gabriela Moriana, que han manifestado: "No podemos más. Tenemos que salir a la calle a decir basta porque nos están matando". Hasta este martes, el Ministerio de Igualdad cuenta 21 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2021, aunque esta estadística no incluye a aquellas que han sido asesinadas por hombres que no tenían relación con ellas. El último caso se ha confirmado este mismo martes, una mujer de 55 años en Valladolid.

Por ello, han quemado "lo que no vale, lo viejo, lo que más daño nos hace: el patriarcado" en forma de frases que "los machistas suelen decir a sus mujeres". "No vales nada, eres una inútil", han puesto como ejemplo de frases que conforman "una forma de violencia psicológica que pretende encerrar a la mujer en un círculo que la hace sentir que no se vale por sí misma".

Previo a esta acción, la marcha ha recorrido la calle Colón de València, donde las manifestantes han mostrado diferentes pancartas. "Los machistas nos matan, quememos el patriarcado", era la frase que figuraba en la cabecera.

Escribano también ha incidido en "decirles a aquellos mensajeros que niegan la violencia contra las mujeres que no vamos a dar un paso atrás". "No vamos a permitir la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha agregado.

La portavoz también ha explicado que en la pandemia, las mujeres "se han sentido obligadas a vivir con sus maltratadores". "Temíamos que después podría haber una especie de rebrote, pero no una mujer asesinada cada 48 horas prácticamente". Además, ha recordado que "no hay un perfil" de mujer maltratada, aunque sí es verdad que "aquellas con dependencia económica lo pueden tener más difícil".

Al respecto, ha hecho un llamamiento a la participación en la marcha: "Lo peor es que no esté aquí todo el mundo", y ha incidido en criticar a aquellos "partidos políticos que están negando la violencia contra las mujeres".