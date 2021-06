Encuesta DYM | Un 46% cree que la relación con el PSOE no mejorará con Belarra al frente de Podemos

La relación en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos seguirá igual que hasta ahora pese a la elección de Ione Belarra como secretaria general de Podemos, el partido más relevante en la coalición morada. Así lo cree el 46,4% de los encuestados por DYM, frente al 20,8% que piensa que serán mejores que cuando Pablo Iglesias era secretario general y el 12,4% que auguran que habrá menos afinidad.

Desde que Iglesias abandonó la política y Yolanda Díaz tomó el mando como líder morada en el Gobierno, las polémicas públicas entre PSOE y Unidas Podemos se han reducido, aunque las diferencias políticas se mantienen.

Tal y como publicó este diario, los morados barajan que sea el partido quien mantenga una actitud más beligerante en defensa del pacto de Gobierno para que Díaz pueda mantener su buena imagen entre el electorado. Y en ese rol, Belarra jugará un papel fundamental como nueva secretaria general de Podemos.

Así las cosas, y aunque la mayoría de los encuestados cree que la relación entre Unidas Podemos y PSOE seguirá igual que hasta ahora, entre quienes creen que la relación mejorará destacan los votantes de Cs:el 30,7% lo ven así, por un 29,4% del PSOE.

No obstante, en todos los partidos son mayoría quienes creen que no habrá cambios, incluido Unidas Podemos: solo el 27,5% confía en una mejor relación, mientras el 45,1% cree que será igual y el 10,9% opina que incluso irá a peor que con Iglesias.

La mayor parte de los encuestados, además, no se pronuncia sobre si la llegada de Belarra a la secretaría general será positiva para Podemos: el 48,3% no sabe o no contesta a esta cuestión, y el resto se divide en dos mitades casi perfectas: el 26% piensa que beneficiará al partido morado y el 25,7%, que le perjudicará.

Solo entre los propios votantes de Unidas Podemos es mayoritaria la idea de que la nueva líder será buena para el partido: así lo piensa el 52,9%, mientras solo 16,7% opina lo contrario y un 30,4% no sabe.

A excepción de los electores morados, solo los votantes del PSOE creen en un porcentaje considerable que Belarra beneficiará a Unidas Podemos: lo piensan un 39,7% de quienes eligieron la papeleta socialista en las últimas elecciones, frente a un 41,3% que prefiere no opinar y solo un 19,1% que cree que tendrá efectos negativos.