Este lunes, Sálvame anunció a bombo y platillo que habían pillado a Chelo García-Cortés contando detalles íntimos sobre su vida privada y revelando información sobre su relación con Marta. Los tertulianos estaban sorprendidos, pero al llegar el final del programa revelaron que la 'pillada' era en realidad una entrevista que ella concedió a Estirando el chicle.

El podcast, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, invitó a la periodista y le hicieron una entrevista sincera e íntima cargada de humor. Y, como sucede con todas las invitadas que acuden, le pidieron que llevara unas bragas para sumarla a la colección.

Sin embargo, las declaraciones que dio parece que extrañaron a Sálvame, quien quiso hacer un espectáculo de eso como si a la tertuliana se le hubiese ido la lengua o algo así. Por ello, este martes, Chelo García-Cortés aclaró que estaba muy contenta de haber ido a Estirando el chicle y no se arrepentía de nada de lo que dijo.

"He probado muchas cosas, he probado plantitas", "Yo he vivido de todo, pero ahora con la edad tengo que lubricar" o "Yo me lo depilé una vez todo y no me gusta. Lo llevo recortadito" fueron algunas de las intimidades que contó y que han hecho a los colaboradores del programa de Telecinco llevarse las manos a la cabeza.

La periodista confesó que, aunque le extrañó al principio, le dijeron que todas las invitadas llevaban una braga al programa y por eso lo hizo. "No me arrepiento de nada de lo que he dicho en esa entrevista. Me lo pasé de maravilla, me trataron de maravilla", ha explicado. "Me molestó que se intentara decir que me habían pillado mientras se estaba grabando. No me han pillado porque es una entrevista que yo he concedido".

Pero entonces, María Patiño le echó en cara que pasaba por ser "extremadamente prudente" y "prácticamente no nombrar a Marta" a contar algo "chocante en un medio público". Y es que sus compañeros también le echaban en cara que revelara el mote que le puso a Marta antes de que fuera su novia: "ojos de besugo".

"Hay que escuchar la entrevista completa para saber el contexto", ha reclamado. "Yo estaba con una pareja, y me era desleal con Marta", ha revelado.

Pero la periodista ha defendido su sinceridad en Estirando el chicle diciendo que se sentía cómoda allí, y le dejaban hablar sin cortarla, no como en Sálvame. "Pero he hablado de la muerte de mi madre aquí en el diario, por lo que no me digáis que no soy una persona que no colabora en el programa", ha sostenido.

Jorge Javier diciendo que le ha encantado como han tratado a Chelo en @EstirandoChicle 😍#yoveosalvame pic.twitter.com/Rf05uhUvhf — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 22, 2021

Después, Jorge Javier Vázquez ha concluido alabando la labor que hicieron Carolina Iglesias y Victoria Martín al tratar a Chelo así y, a pesar de la diferencia de edad, tenerla como referente.