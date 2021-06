Cvirus.- Sanitat registra una mitjana diària de 15 noves hospitalitzacions per covid enfront de les 423 de gener

No obstant açò, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat, el percentatge d'ingressos en planta de persones per davall dels 50 anys puja respecte a eixe mes i també ha canviat la franja d'edat majoritària dels pacients: ara és la de persones que tenen entre 51 i 65 anys, que són el 31,4 per cent dels ingressats.

Així, la mitjana diària de nous ingressos en els hospitals de la Comunitat Valenciana s'ha reduït un 96% respecte al moment àlgid de la pandèmia, en el mes de gener. En concret, en l'última setmana s'ha registrat una mitjana diària de 15 nous ingressos hospitalaris, enfront dels 423 de la quarta setmana de gener (del 18 al 24).

De fet, la Comunitat Valenciana va aconseguir el pic de noves hospitalitzacions l'11 de gener, dia en el qual un total de 537 persones van haver d'ingressar en algun hospital valencià. En eixos moments, amb una mitjana diària de quasi 7.000 persones contagiades, la mitjana de noves hospitalitzacions se situava en 423 persones al dia. Per contra, la mitjana diària de contagis en aquests moments se situa en 244 persones i la de nous ingressos, en 15.

Segons ha destacat la Conselleria, la millora d'aquest indicador ha sigut possible gràcies a les mesures adoptades per a contindre la transmissió del coronavirus -mascareta, rentar-se les mans, distància social i ventilació d'espais tancats, limitació de la mobilitat i de les reunions socials-; a l'"estreta vigilància" per a detectar i tallar les cadenes de transmissió del virus i a l'avanç en el procés de vacunació.

Referent a açò, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que "d'una banda, el nombre de contagis s'està contenint gràcies a l'esforç i a la responsabilitat de tots. D'altra banda, l'estratègia de vacunació, que passa per immunitzar com més prompte millor als més vulnerables, està fent que el nombre de casos greus que han d'arribar a l'hospital siga menor".

El perfil dels pacients amb covid ha anat canviant al llarg de la pandèmia i s'ha passat d'una franja majoritària de pacients ingressats per covid 19 de majors de 75 anys al gener al rang d'edat entre 51 i 65 anys, que representen el 31,4% de tots els casos. Els ingressats menors de 50 anys suposen el 30,5% de tots els contagiats.