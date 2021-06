Cvirus.- La Comunitat Valenciana supera per primera vegada des de maig la barrera dels 300 casos i notifica un mort

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha fet una crida de "prudència i responsabilitat" davant aquest repunt de casos registrat, encara que ha assenyalat que els "332 contagis en només un dia no són gens comparat amb els quasi set mil del mes de gener".

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 398.524 persones. Per províncies, 21 a Castelló (41.334 en total); 108 a Alacant (149.071 en total); i 203 a València, (208.118 en total); el total de casos no assignats es manté en 1.

Des de l'última actualització, s'ha registrat una defunció per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.449: 807 en la província de Castelló, 2.843 en la d'Alacant i 3.799 en la de València.

Així mateix, un total de 2.390.652 persones compten ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) hi ha 1.469.728 persones. Per províncies: 178.282 a Castelló, 547.471 a Alacant i 743.975 a València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 105 persones ingressades, set menys, i 16 llits UCI ocupades, dos llits UCI més que ahir: 14 en la província de Castelló, 2 pacients en UCI; 14 en la província d'Alacant, 3 d'ells en l'UCI; i 77 en la província de València, 11 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 181 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 400.320 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.949 a Castelló, 149.354 a Alacant i 208.960 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.222 casos actius, la qual cosa suposa un 0,54% del total de positius.