El Gobierno pide a la Generalitat "pragmatismo" dentro de la Constitución para negociar más "autogobierno"

El Gobierno de España ha dado un primer paso con los indultos a los presos del procés para "tender puentes", y ahora es el turno de que los independentistas respondan y hagan propuestas dentro de la Constitución para encarrilar la crisis territorial de Cataluña. Así lo planteó este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que pidió a la Generalitat que plantee soluciones "viables y creíbles" unos minutos después de que el Ejecutivo aprobase la medida de gracia.

Montero compareció algo más de una hora después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara solemnemente la concesión de los indultos en una comparecencia institucional sin preguntas. Y fue en la misma línea que él: la medida se adopta por "la necesidad de tender puentes, anudar lazos y reconstruir todo aquello que se dinamitó entre la sociedad española y la catalana" con el fin de recuperar la "concordia" de la Transición, un periodo al que la portavoz hizo alusión en varias ocasiones.

"A través de la palabra es la única forma que tienen las sociedades de avanzar en un destino común", abundó Montero, que admitió que "recuperar la confianza" no va a ser posible "de la noche a la mañana". "Llevará tiempo, pero confiamos en que este paso sea el primero de una nueva etapa y un nuevo comienzo para todos", planteó la portavoz. Pero eso solo se conseguirá, dijo, "dentro del orden legal".

Y es que el Gobierno quiere dejar muy claro que no se moverá de su rechazo a un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña, y Montero instó a la Generalitat a asumir esa realidad y a hacer "propuestas viables dentro del marco constitucional" que permitan "avanzar en las aspiraciones de más autogobierno para Cataluña". La portavoz fue muy cauta y no quiso dar ejemplos sobre que medidas está dispuesto a contemplar el Ejecutivo, pero insistió en que no pueden estar basadas en la unilateralidad ni en planteamientos fuera de la Constitución.

"El ser humano no tropieza dos veces en la misma piedra"

"No vamos a pedir a nadie que abandone sus ideas, pero sí que tengan una dosis de realidad, de pragmatismo, y que dentro del orden legal podamos avanzar en una mayor confortabilidad de Cataluña dentro de España", resumió Montero. Y recordó que, aunque los independentistas no comparten la actual redacción de la Constitución, es precisamente ese texto el que "ampara que los ciudadanos podamos pensar libremente lo que cada uno quiera pensar" y el que "es capaz de albergar a aquellos que no la comparten".

"Lo que deseo es que las fuerzas independentistas comprendan el marco que tenemos y perciban que los indultos realmente son un intento de recomienzo, de reencuentro", zanjó la portavoz, que pidió a la Generalitat "iniciar una nueva etapa" dentro de estos márgenes establecidos por la Constitución. "Creo que el ser humano es inteligente, uno no tropieza dos veces en la misma piedra", confió.

Montero también tuvo palabras para los ciudadanos y dirigentes políticos que no comparten la decisión del Gobierno de indultar a los condenados por el procés. "A las personas que rechazan esta medida les trasladamos nuestro respeto, porque la convivencia en la que se forjó este país" en la Transición consiste, dijo, "en tolerar a quienes piensan distinto, en ser capaces de entender que un país se construye con todos, sin excepciones". Pero la portavoz defendió la necesidad de "salir del bucle", y sostuvo que "mirar para otro lado o ponerse de perfil" solo conduce a "enquistar los problemas".

Campo y Marlaska cargan contra el PP

Por su parte, "convivencia" fue la expresión que más repitieron los ministros de Justicia y del Interior ante las preguntas sobre los indultos formuladas en la sesión de control del Senado. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió la medida de gracia a los condenados por el procés porque "se han pegado 3 años largos en la cárcel", y resaltó que el Gobierno de Sánchez "no persigue las ideas", un afirmación ya expresada por el propio presidente.

El ministro de Justicia, al que el PP recordó que defendía estar en contra de los indultos a los condenados por corrupción en 2016 -delitos por los que también están procesados cuatro líderes independentistas-, responsabilizó al principal partido de la oposición del auge del independentismo, alegando que solo el 14% de los catalanes apoyaban el secesionismo cuando se aprobó el estatuto de Cataluña en 2006, mientras que "la inacción" del PP provocó que el porcentaje subiera a más del 40%.

La misma línea siguió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que además de apoyar la medida de gracia del Gobierno, "meditada, muy estudiada y que favorece la convivencia", culpó a los populares de la situación actual. "Nunca habríamos tenido que llegar hasta aquí sin los siete años de no hacer nada. A nosotros no se nos ha convocado ningún referéndum ilegal", reiteró.