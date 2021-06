Cvirus.- Alacant descarta la Palmera de la Nit de la Cremà per no poder complir amb el protocol de la Generalitat

Aquest document, tal com ha detallat el regidor en declaracions als mitjans, marca determinades pautes a seguir amb la celebració d'actes pirotècnics, en relació a l'aforament, a la distància de seguretat i impedeix les aglomeracions, per la qual cosa han determinat "no tirar la palmera" perquè no poden assegurar aquestes mesures.

"En un recinte privat açò que marca el protocol es podria dur a terme però a Alacant, que hi ha més de 30 punts de trobada per a veure la palmera, és impossible", ha assegurat.

Així mateix, Jiménez ha aclarit que des de la seua àrea "hi havia voluntat" per a poder dur a terme aquesta activitat i ha reconegut que a primers del mes de maig, ell estava iniciant ja la preparació de l'expedient.

A més, el regidor ha apuntat que els ha resultat "una mica més complicat" ajudar el sector de la pirotècnia per tota aquesta situació però han pogut posar punts de venda per a "alleujar" a aquest grup.

"Estem treballant, pensant i esperant al fet que es modifique la normativa autonòmica per a poder dur a terme espectacles pirotècnics en condicions i amb la seguretat segons marquen les autoritats sanitàries", ha conclòs.