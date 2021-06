Els empleats de Caixabank secunden de forma "massiva" la primera vaga de la història de l'entitat

La primera vaga general de Caixabank en els seus 117 anys d'història ha tingut un seguiment "massiu" per part dels empleats, tant a la Comunitat Valenciana com en el conjunt del país, on ha secundat la convocatòria més del 90% de la plantilla i s'han tancat més del 70% de les oficines, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

Durant la jornada s'han realitzat concentracions en una trentena de ciutats espanyoles. En el cas de València, la protesta ha tingut lloc a les portes de la seu de l'entitat, al carrer Pintor Sorolla, on els treballadors han advertit l'empresa que no admetran "cap acomiadament forçós" i que no toleraran les "rebaixes en les condicions laborals i econòmiques" plantejades.

Vestits amb samarretes de 'Todxs somos Caixabank', adhesius amb la prohibició de retallades i algunes caretes del conseller delegat i del president de Caixabank, Gonzálo Gortázar i José Ignacio Goirigolzarri, els empleats s'han concentrat durant dues hores al crit de consignes com 'Gortázar mentiroso, ERE no forzoso'.

Tots els sindicats han coincidit que l'ERO plantejat per a 8.291 persones és "salvatge" i "inviable" en una entitat amb centenars de milions de beneficis. A la Comunitat Valenciana suposaria l'acomiadament de 518 persones en la província de València, 160 a Castelló i 250 Alacant.

"Ni una sola mesura traumàtica"

"No volem forçositat, ni una sola mesura traumàtica, cap retallada salarial perquè no som empresa en fallida, dóna beneficis i a més volem l'homologació de les condicions laborals de la plantilla que prové de Bankia", ha remarcat la responsable de la secció sindical de CCOO PV en Caixabank, Sara Cutanda.

A una setmana de la data establida per al tancament de les negociacions, el pròxim 29 de juny, "era el moment que la plantilla demostrara el seu desacord" amb les mesures plantades per l'empresa, ha defés Cutanda, al mateix temps que ha celebrat el seguiment "brutal" de la vaga.

En la seua opinió, ara la direcció "ha de fer un pas avant, no es pot desentendre" al que diu la plantilla i fins i tot la clientela.

En la mateixa línia, el representant d'UGT en Caixabank, Óscar Bayona, ha lamentat que l'empresa persistisca a "acomiadar forçosament i precaritzar condicions de treball" quan els sindicats proposen "mesures no traumàtiques" amb les quals es podria arribar a un acord. Per al líder sindical, les mesures proposades per l'empresa "no són tolerables ni estan justificades".

Així, la representant del Sindicat d'Empleats de Caixabank (SECB), Cristina Verdejo, ha reclamat "voluntarietat al 100% en les eixides, i ha avisat que "fins que no retiren la forçositat" de l'ERO no el firmaran. "Farem el que faça falta, anem tots units, sindicats i plantilla", ha subratllat.