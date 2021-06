Museo de Bellas Artes de Bilbao muestra hasta septiembre el vídeo 'Portadoras queer: el doble y la repetición, 2020'

El trabajo (un vídeo de 15 minutos y 39 segundos de duración fechado en 2020) ha sido presentado al público por vez primera en la sala 32 del museo -donde podrá verse hasta el próximo 5 de septiembre- por la propia artista, Juan Pujol, adjunto al director y director de Comunicación Socieconómica y Cultural, Fundación BBVA; Miriam Alzuri, conservadora de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Bilbao; y Miguel Zugaza, director del museo.

Según han explicado en la presentación, formada en el País Vasco en la segunda mitad de los años 80, las primeras obras de Aláez indican un proceso de asimilación de las cuestiones planteadas por la generación anterior, la denominada "Nueva Escultura Vasca", al tiempo que introducen elementos correctores vinculados a la perspectiva de género a partir de la utilización de materiales y estrategias procesuales al margen de los considerados tradicionalmente escultóricos.

Ella misma afirma que no sabe aún qué significa la palabra "escultura" y que precisamente eso, el no saber, es lo que le anima a seguir trabajando. En 2001 fue seleccionada por la historiadora y crítica de arte Estrella de Diego para participar, junto con Javier Pérez (Bilbao, 1968), en el pabellón español de la 49 Bienal de Venecia y en 2013 recibió el premio Gure Artea del Gobierno Vasco en reconocimiento a su trayectoria artística.

AZKUNA ZENTROA

En la actualidad, Azkuna Zentroa (Bilbao) ofrece una gran exposición monográfica titulada 'Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío', en la que trabajos actuales de Aláez establecen diálogo con otros anteriores.

Producido a lo largo de 2019 y principios de 2020, 'Portadoras queer: el doble y la repetición' admite diferentes clasificaciones, "todas y ninguna posibles al mismo tiempo: manifiesto, video musical, performance, diario, catálogo visual, tráiler... La obra incluye numerosas referencias a la danza, el dibujo o la escultura", han destacado.

La irrupción de la pandemia cambió el guión original y obligó a Aláez a flexibilizar el proyecto y su desarrollo, probando otras posibilidades que en la edición final convierten todos los capítulos en un contínuum visual de diferentes planos secuencia donde la música actúa como nexo e hilo conductor.

La parte sonora del trabajo ha correspondido al compositor alemán Daniel Holc (Hamburgo, 1974), conocido como Ascii Disko -una referencia en la música electrónica y en la experimentación con diferentes bagajes sonoros contemporáneos-, que ha compuesto e interpretado la pista musical "Stillstand" (paralización).

MÚSICA ELECTRÓNICA

Según Aláez, "el 50% de este proyecto visual se basa en un proyecto específico de música electrónica un soporte perfecto para subrayar reiteración, abstracción, revolución y una energía anárquica".

La inclusión de música electrónica en el video recupera un elemento que fue muy importante en el trabajo de la artista entre los años 2000 y 2008, pero que desde entonces ha estado ausente de sus procesos creativos.

De este modo, es en el ritmo, repetitivo e in crescendo hasta el 4 minutos 48 segundo, en el que aparecen las caídas de las intérpretes -de la skater en Nueva York y de la performer en Bilbao-, en donde reside casi toda la intencionalidad del video. El estribillo "I can't get away from myself" (no puedo huir de mí mismo/a) potencia una cierta narrativa.

El proceso de edición del video ha servido para revisitar otros videos anteriores de la artista como son The darlings (1999) o Superficiality (2003).