Oltra: "Som els que més ganes tenim que l'afecte del tacte torne a les residències, però amb total seguretat"

Oltra, després de reunir-se amb els sindicats de sanitat, s'ha referit així a la petició de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana (Aerte) que ahir va tornar a exigir al Consell que permeta el contacte físic en els centres després de la seua autorització a Galícia.

Sobre aquest tema, ha insistit que el contacte físic "depèn de l'autorització de les autoritats sanitàries que a cada moment marquen", igual que altres mesures de protecció, com l'ús de mascareta que deixarà de ser obligatori aquest dissabte en espais exteriors.

En eixe sentit, ha recalcat que totes les mesures de control de la transmissió del virus per a la població en general són "les que valen també per a les residències i més quan són espais molt més vulnerables com hem après en aquesta pandèmia".

Per açò, ha subratllat que "no té sentit que el que no està permès per a la població en general sí ho estiga per als residents".