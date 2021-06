Kiko Matamoros pasa de nuevo por quirófano para someterse a una cirugía estética y presumir de abdominales

Kiko Matamoros vuelve a ser operado, en esta ocasión por un motivo estético, pues va a someterse a una marcación abdominal que le hará presumir de vientre este verano.

Ya lo confirmó el tertuliano recientemente en Sálvame y destacó que, ni por asomo, su cirugía plástica iba a ser como la de Leticia Sabater, que se trataba de una abdominoplastia. Lo cierto es que el colaborador de Telecinco, que cuida mucho su forma física, ha seguido los pasos de su hijo Diego y ha optado por una marcación abdominal que mejore su aspecto.

Es bien sabido que esta no es la primera vez que entra en quirófano por un motivo estético, pues Viva la vida ya reveló la cantidad de operaciones que se había hecho y lo que se había gastado, algo de lo que no se arrepiente: "A mí me ha merecido la pena. Estoy contento como estoy. Hay pocos de 64 años que estén como yo".

Ahora, ha ido un paso más allá y a su rinoplastia, otoplastia, marcación mandibular, lifting, microblanding de cejas, bótox o las carillas en los dientes, el colaborador de Sálvame ha sumado la esta cirugía.

Kiko Matamoros ha acudido este martes a la clínica, donde no se quedará ingresado, ya que se trata de una intervención sencilla. Sin ningún ápice de nervios, el tertuliano ha ido a su centro estético de cabecera acompañado de su pareja, Marta López Álamo, quien no ha querido dar su opinión acerca de la intervención "porque es tema perdido", ya que es "muy cabezota".