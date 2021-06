PSOE pide al alcalde de Turre que "recapacite" y dé la Alcaldía a su candidata enjuiciada por prevaricación

Los concejales del PSOE de Turre, respaldados por el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, han comparecido públicamente en rueda de prensa para explicar las razones por las que este lunes registraron en el Ayuntamiento la renuncia a las competencias que ostentaban hasta ahora y a todas sus retribuciones, por lo que actualmente ya no forman parte del equipo de gobierno y han pasado a la oposición.

"Lo hacemos con todo el dolor de nuestra alma porque Turre se merece estabilidad y nueve concejales en la oposición y dos en el gobierno no la dan", ha dicho la concejal socialista, quien se ha visto "obligada" junto con el resto de sus compañeros a renunciar a sus cargos en el gobierno local por la negativa de Turre para la Gente de investirla como alcaldesa dada su situación procesal.

López ha recordado que la causa abierta contra ella por un vendedor de turrones al que la Policía Local no le permitió ubicar su puesto en el lugar que pretendía "se remonta a 2018", por lo que "ya era conocida por Martín Morales cuando firmó el pacto de alternancia en la Alcaldía en 2019". No obstante, no fue hasta julio de 2019 -una vez pasadas las elecciones- cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera abrió procedimiento abreviado contra la exalcaldesa.

"Con mi voto, Martín Morales fue investido como alcalde; durante estos dos años, he participado en las juntas de gobierno, he aprobado presupuestos, he votado en los plenos, me ha delegado competencias suyas, he sido alcaldesa en funciones y todo esto con la causa abierta", ha rememorado ante el procedimiento por el que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para ella. "Hasta ahora esto no había supuesto ningún problema, ¿y ahora sí? Para todo lo demás mi voto sí ha sido válido, ¿y ahora no? Lo vemos como una excusa", ha apostillado.

Por su parte, Martínez ha advertido de que con la decisión de Morales "se traslada una mala imagen al conjunto del municipio y a la democracia en general". El dirigente socialista, quien advirtió esta semana que el código ético del PSOE no le lleva a apartar a la concejal enjuiciada en este caso, le ha recordado al todavía regidor que "los vecinos y vecinas de Turre necesitan a personas al frente del Ayuntamiento que cumplan con sus compromisos, personas leales y comprometidas".

El secretario de Organización del PSOE provincial ha censurado la negativa de Morales a cumplir el acuerdo que suscribió en 2019 y ceder la vara de mando a López. "Entendemos que en la vida y en la política no todo vale, no vale comprometerse con un equipo de personas y con un municipio en general y, cuando toca cumplir con lo firmado, no cumplirlo, no hacer lo que se había acordado", ha manifestado.

Para la concejal, "Turre tenía estabilidad cuando estábamos cumpliendo con el acuerdo que firmamos en 2019", por lo que ha invitado a Martín Morales a que "recapacite y permita que el municipio siga avanzando".

Frente a esta postura, el alcalde de Turre afirmó que se mostraba partidario de mantener el acuerdo de gobierno a la espera de que se solucionara la situación de la exalcaldesa, sentido en el que llegó a proponer el nombramiento de otro candidato sin que se llegara a apartar a López, entre otras alternativas que han sido rechazadas por los socialistas.