El rey Felipe VI y Aragonès volverán a coincidir el domingo en la cena inaugural del Mobile World Congress

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, volverá a coincidir con el rey Felipe VI el próximo domingo en la cena inaugural del Mobile World Congress, después de su breve saludo el pasado miércoles en la reunión anual del Cercle d'Economia, en la que Aragonès no acudió a la cena posterior.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes la presencia de Aragonès en esta cena y también en la inauguración del congreso que tendrá lugar el lunes, a la que irá acompañado del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, y del conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent.

Preguntada por a qué se debe el cambio de criterio del Govern por la asistencia de Aragonès a la cena del Mobile y no a la del Cercle d'Economia, Plaja ha señalado que no hay "ningún cambio de criterio", sino que "la agenda de la casa real no modificará ni condicionará la del Govern de Cataluña".

"El presidente de la Generalitat y los demás miembros del Govern estarán en aquellos espacios en los que deban estar representados y no hay ningún cambio de criterio a este respecto", ha añadido.

Esta visita del monarca a Cataluña es la segunda desde que Pere Aragonès es presidente de la Generalitat y está previsto que el 1 de julio Felipe VI vuelva a acudir a la comunidad para la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona.