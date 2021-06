Productos de belleza que no esperábamos encontrar en el Amazon Prime Day y no podemos dejar escapar

Comprar por internet se ha convertido en una costumbre, acrecentándose de sobremanera el pasado año. Plataformas como Amazon han pasado a ser de esas páginas donde compramos algún pequeño aparato electrónico a convertirse en nuestro centro comercial virtual de confianza.

Una de las grandes ventajas es que podemos encontrar casi todos nuestros productos de belleza en un mismo sitio y sin salir de casa, a diferencia de las tiendas físicas, donde teníamos que ir una por una hasta que encontrábamos los cosméticos que queríamos.

Este fenómeno ha adquirido tal magnitud, que para celebrarlo, el gigante de Amazon creó hace unos años el Amazon Prime Day, con unas ofertas en materia de maquillaje y cosmética que no podemos dejar escapar.

Maquillaje

Una de las mayores ofertas es la paleta de sombras de ojos Swear By It de Nyx. Apta para cualquier persona, cuenta con 40 tonos fríos y cálidos –desde un marrón chocolate o un verde azulado profundo a un naranja o un amarillo mostaza– con acabados mates, metalizados y satinados. Perfecta para cualquier ocasión. Su precio habitual es de 39,99 €, pero la podemos encontrar a 20,99 €.

Paleta de sombras de ojos 'Swear By It' de Nyx. AMAZON

Otra marca que no podía faltar es Real Techniques. Aunque algunas de sus brochas están rebajadas, no podemos dejar escapar sus esponjas de maquillaje o sus set de brochas best seller, entre ellos, el juego Flawless Base Set para conseguir un acabado de la piel impecable. Lo podemos encontrar en Amazon a un precio de 14,99 €.

Juego de brochas 'Flawless Base Set' de Real Techniques. AMAZON

Las cejas son una parte fundamental de nuestro look, pero tener que maquillarlas todos los días puede resultar bastante tedioso. Por eso, el tinte de cejas semi-permanente Tattoo Brow de Maybelline New York fue todo un éxito en su lanzamiento, ya que promete una duración de hasta 3 días con un resultado natural. Su precio es de 9,99 € y lo podemos encontrar en el Prime Day a 5,20 €.

Tinte de cejas semi-permanente 'Tattoo Brow'. AMAZON

Krash Kosmetics es una de las marcas de maquillaje más punteras españolas, con un packaging completamente centennial, un diseño de producto espectacular y una gran filosofía detras. La firma se ha apuntado al Prime Day de una forma especial, muchos de sus productos tienen un 20 % de descuento que hay que activar a través de un cupón. De esta manera, las icónicas paletas de sombras eyEXshadow pasan de costar 19,95 € a 14,41 €.

Paleta de sombras 'eyEXshadow' 'Claudia'. AMAZON

Cuidado facial

La crema Revitalift Láser de L'Oreal es uno de las cremas faciales con más éxito. Su fórmula está enriquecida con ingredientes activos antiedad, como el Pro-Xylane y LHA, que corrige de arrugas, renueva la textura de la piel y protege contra los rayos UV gracias a su factor protección solar SPF20. Su precio habitual es de 19,90 €, pero la podemos encontrar a 9,49 €.

'L’Oreal París Revitalif Láser'. Amazon

La Provençale Bio se une a las ofertas con unos packs increíbles. Entre ellos, la marca que nació en la Provenza francesa nos recomienda el Ritual Anti-edad con la crema de Juventud y el Sérum de Noche, enriquecidos con aceite de oliva bio rico en polifenoles y antioxidantes. De 22,24 € lo podemos encontrar a 16,90 €.

Ritual anti-edad de La Provençale Bio. AMAZON

Con el verano ya aquí, necesitamos protegernos lo más posible del sol, por lo que las cremas de protección solar son indispensables. Entre ellas destacan las de la marca Delial (perteneciente a Garnier) de su gama Sensitive, que protege incluso las pieles más sensibles e intolerantes al sol. Su tecnología Netlock ofrece una protección más flexible y duradera. De 19,00 € pasa a costar 8,70 €.