Puig espera obrir un "espai de cooperació" amb Moreno per al finançament i els interessos valencians i andalusos

"Estem alineats en la posició andalusa", ha afirmat en roda de premsa sobre les crítiques del govern de la Junta (PP-Cs) per l'infrafinançament. De moment ha avançat que en els pròxims dies es reuniran els consellers d'Hisenda de les dos autonomies per a preparar la reunió de setembre.

Puig, també líder del PSPV, ha destacat aquesta trobada com un pas important per a avançar cap al nou model de finançament, per al qual el Ministeri encara no ha posat data, així com que "dos comunitats tan importants treballen juntes per a avançar en solucions conjuntes".

Açò sí, ha remarcat que el seu objectiu no és "solament una solució per a Andalusia o per a la Comunitat", sinó una solució del finançament a Espanya. Açò passa, al seu juí, per exigir al Govern que vetle per la suficiència financera de les CCAA i distribuïsca els recursos de forma justa.

Al marge de l'infrafinançament, ha reiterat que des que governa Pedro Sánchez la Comunitat rep més fons, com els recursos per a pal·liar la crisis repartits "d'una manera moltíssim més lògica i justa que el sistema de finançament", els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) més propers al pes poblacional o la relaxació dels objectius de dèficit.

EL GOVERN "NO HA SIGUT INSENSIBLE"

"Hi ha un canvi. No es pot dir que el Govern ha sigut insensible a la realitat valenciana, no seria just", ha assegurat, per a garantir que seguirà reivindicant un finançament just perquè és "irrenunciable" per a la Comunitat.

El president valencià també ha valorat positivament la reunió que compartirà al setembre amb Moreno Bonilla a Sevilla per a abordar els interessos comuns, davant la quantitat d'empreses amb vincles en els dos territoris.