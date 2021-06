La Diputación de Badajoz destinará 2 millones al Plan de Infraestructuras Eléctricas Municipal

El plan hará un especial hincapié en todo lo relacionado con instalaciones y dependencias de carácter municipal enfocadas a la actualización y modernización de los mismos, dado que por su antigüedad muchas han dejado de cumplir las exigencias de la nueva normativa en cuanto a la seguridad de este tipo de instalaciones eléctricas.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y los diputados de Fomento, Francisco José Farrona, y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Lorenzo Molina, han presentado en rueda de prensa este Plan Infraestructuras Eléctricas Municipal, en el que el importe que subvenciona la institución provincial es del 80 por ciento con una ayuda máxima de 60.000 euros por municipio o entidad local menor de menos de 20.000 habitantes.

De este modo, habrá una cofinanciación de un 20 por ciento por parte de los ayuntamientos, al considerar "imprescindible" la "corresponsabilidad" de los consistorios, lo cual hace que los planes puedan ser "mayores" y que los proyectos que se presenten sean los "verdaderamente prioritarios para los propios ayuntamientos", ha señalado Gallardo, que ha anunciado que este miércoles, día 23, se va a publicar la convocatoria y que las solicitudes se podrán presentar en los 45 días naturales siguientes.

Como ha avanzado, las obras subvencionales son "muy amplias" pero "fundamentalmente" están enfocadas a la mejora y adecuación de instalaciones eléctricas de baja tensión o instalaciones térmicas que se justifiquen por motivos de seguridad o adecuación reglamentaria, de manera que se podrán presentar instalaciones de exterior como alumbrados públicos, o de interior como ayuntamientos, casas de Cultura, bibliotecas, colegios, centros formativos o de mayores o piscinas, "cualquiera que tenga titularidad municipal".

Para Miguel Ángel Gallardo, se trata de un plan "ambicioso", que nace de la "conjunción de esfuerzos" de las áreas de Fomento y Desarrollo Rural y Sostenibilidad y que tiene que servir "necesariamente como complemento para seguir avanzando en un proyecto mucho más ambicioso que es el Plan Smart Energía", dotado con 27,5 millones y que, entre otras acciones, ha permitido la renovación del alumbrado público con luces LED en los municipios pacenses.

LA DIPUTACIÓN LO ASUME EN SOLITARIO

En su intervención, ha destacado que este programa es consecuencia de la "conjunción de esfuerzos" de ambas áreas "precisamente para lograr un plan que pueda satisfacer las necesidades de los ayuntamientos de nuestra provincia" y que, por primera vez, va a desarrollar la diputación "de forma solitaria", dado que en otras ocasiones lo ha hecho en planes conjuntos con la Junta de Extremadura.

Según ha destacado, este año ambas instituciones han entendido que desde las corporaciones provinciales debían sacar su propio plan en aras de resolver cuestiones que "tienen mucho que ver" con las necesidades en el mundo rural, que son "muy específicas", al tiempo que ha puesto de relieve la importancia de un plan con una dotación de 2 millones de euros y que pretende llegar a las necesidades "reales" de todos los municipios y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

"Vamos a llegar al conjunto de la población de la provincia exceptuando las cinco poblaciones de mayor entidad, aquellas que tienen más de 20.000 habitantes porque entendemos que tienen otros recursos para poder llevar a cabo este tipo de infraestructuras", ha remarcado, para puntualizar que se trata de infraestructuras de ámbito eléctrico y término, de manera que se permitirá su modernización y la creación de otras que "en definitiva puedan servir de base en esa competitividad necesaria para el mundo rural en cuanto a la generación de riqueza y también de empresas".

También ha concretado que este año se le da un "especial relieve" a todo lo relacionado con instalaciones y dependencias de carácter municipal, enfocadas a la actualización y modernización de los mismos, y sobre lo cual ha explicado que "gran parte" de las instalaciones eléctricas, sean de alumbrado público o instalaciones municipales, tienen muchos años, lo cual ha hecho que con las exigencias de la nueva normativa en cuanto a la seguridad de este tipo de instalaciones eléctricas muchas de ellas hayan dejado de cumplirlo.

Así, ha tildado de "necesario" actualizar esas instalaciones para que vuelvan a cumplir la normativa "y lo que es más importante" que puedan seguir presentando proyectos de futuro en todo lo relativo a proyectos energéticos dentro del Plan Smart Energía o cualquier otro que pueda venir en el futuro como los Next Generation, acerca de lo cual ha agregado que las localidades se van a poder presentar con los proyectos que consideren que son "importantes" desde el punto de vista municipal.

"Deben ser instalaciones municipales, lo que no significa que no puedan ser para un polígono industrial, por ejemplo, que permita en definitiva generar mayor potencia, pero este año le damos mayor valor, mayor importancia, a la renovación de redes tanto en el ámbito de las calles de los municipios como de las instalaciones, precisamente para regularizar esas instalaciones que como consecuencia de los años han quedado obsoletas y por lo tanto en estos momentos no pueden cumplir con la normativa y las exigencias que en materia energética existen", ha apuntillado.

Acto seguido, ha recalcado que no solamente hay que renovar para dar seguridad a estas instalaciones, sino también "para mirar al futuro con esas instalaciones", dado que "ahora mismo no" pueden acceder a fondos con determinadas instalaciones que están obsoletas y que "por eso es imprescindible prepararse, tener las instalaciones preparadas" para que los fondos que ya se han captado a través del IDAE pueda tener "buen fin".

El presidente de la diputación ha agregado por último que también en el caso de aquellos fondos que están por venir y que en la diputación está "convencidos de que vendrán" a través de los Next Generation o los conocidos como Fondos de Recuperación de la Unión Europea y que "puedan canalizarse en la seguridad de que van a llegar a buen puerto".