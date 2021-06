¿Un aspirador sin cables de Dyson por menos de 300 euros? Sí, si aprovechas esta oferta estival para la V8 Absolute

La limpieza del hogar es un asunto de suma importancia. Aunque procrastinar, de vez en cuando, sea un lujo que podamos permitirnos para no faltar a algún plan estival (¿quién dijo barbacoa?), acabar con el polvo y la suciedad de casa favorece nuestra salud y, también, aporta el equilibrio mental de las cosas bien hechas. Por ello, establecer un plan organizativo para no dejar de lado este asunto es de obligado cumplimiento, así como contar con las herramientas más efectivas para conseguirlo en tiempo récord y con resultados impecables. ¿Qué opinas de las aspiradoras sin cables de las que todos hablan?

Si bien es cierto que los robots aspiradores parecen haberse convertido en los reyes de la limpieza del hogar, también lo es que las aspiradoras son perfectas para acabar con la suciedad de suelo a techo haciendo el mínimo esfuerzo, ya sea por su largo brazo o por los complementos que suelen incluir. Y, si no, que se lo digan a Dyson, una de las marcas más conocidas en esta materia, cuyos gadgets siempre incluyen un set de accesorios con los que alcanzar hasta la última mota de polvo. ¿Uno de nuestros favoritos? El de la V8 Absolute+, uno de sus modelos clásicos, que, además, ahora, está rebajado 100 euros para que puedas llevártela por menos de 300... ¿Vas a perder esta gran oportunidad?

Esta es la aspiradora de Dyson en oferta. Dyson

¡La V8 Absolute+ en casa!

Esta rebaja de 100 euros es un motivo más que suficiente para no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de las muchas prestaciones que ofrece la gama más clásica de Dyson, pero no por ello la menos tecnológica. Y es que, aunque la V8 Absolute + es uno de los primeros modelos de la conocida firma de soluciones para el hogar, poco tiene que envidiar a otros modelos más avanzados, como la V11 Absolute Extra Pro, en lo que a potencia de succión y capacidad efectiva para eliminar cualquier tipo de suciedad se refiere. ¡Sin importar el tipo de suelo! Pues también es efectiva sobre alfombras y tarimas delicadas. Lo consigue gracias a que su motor gira a 110 000 revoluciones por minuto para generar una corriente de succión efectiva en cualquier tipo de suelo o tejido y con 40 minutos de autonomía, para que las labores del hogar no se queden nunca a medias.

Tampoco se quedan atrás otras interesantes características, como su facilidad para transformarse en un aspirador de mano, su sistema para vaciar la suciedad recogida con un solo clic o su penado diseño acústico, para evitar que el ruido contamine las estancias por las que vamos pasando.

