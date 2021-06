Concertación, parques solares, indultos y comedores escolares, centrarán el pleno de la Diputación

Como moción urgente, el PP insta al Gobierno a reconsiderar los nuevos tramos de cotización para autónomos que planea implantar y a someterlos a un periodo de negociación con las sectoriales que les representan, de modo que no se penalice a los autónomos con rentas más bajas.

Por su parte, el PSOE exige al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos que transfiera "de inmediato" a los ayuntamientos los fondos incondicionados y los programas del Plan de Asistencia y Cooperación 2021. Asimismo, pedirán que en 2022 este plan se aumente un diez por ciento, "que es el compromiso que la Diputación tiene con los municipios y no está cumpliendo". También solicitará que se mantenga el 95% del plan en fondos incondicionados que es lo que quieren los ayuntamientos.

"El Gobierno de la Diputación, con el señor Salado a la cabeza, aún no ha transferido un solo euro del Plan de Asistencia y Cooperación 2021 a los ayuntamientos. Cuando ya han pasado seis meses del año más duro que están viviendo nuestros ayuntamientos, no ha transferido ni los fondos incondicionados ni los programas del Plan de Asistencia y Cooperación", ha explicado el portavoz, José Bernal.

Por su parte, el diputado provincial del PSOE Manuel Chicón ha asegurado que la Diputación "tiene asfixiados" a los ayuntamientos. En este sentido, ha recordado que a día de hoy está pendiente de pagar a los municipios el Plan de Impulso Municipal, el de Reactivación Económica, el de Asistencia Económica y el de Asistencia y Cooperación: "Sólo estos dos últimos suponen más de 35 millones pendientes de transferir a los ayuntamientos de Málaga".

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha indicado que presentan una moción urgente para que la Junta de Andalucía asuma la subida del precio de los comedores escolares, "un servicio esencial para la conciliación laboral y familiar y la garantía alimentaria". Así, ha criticado que la gestión de los servicios complementarios, y en particular de los comedores, "ha sido caótica desde el comienzo de la legislatura, y en particular en el último curso escolar, por una falta de planificación del Gobierno andaluz".

En la provincia de Málaga, 49 centros han estado meses sin poder ofrecer el servicio de comedor: "Las empresas quebraron y avisaron con apenas 48 horas, dificultando la conciliación familiar a principios de curso". En este sentido, ha puesto como ejemplo al Gobierno central y ha aludido a la bajada del IVA de la luz anunciada; no obstante, ha asegurado que trabajarán por una empresa pública de energía "que delimite el precio porque son abusivos al estar en manos de monopolios de las eléctricas".

OTROS ASUNTOS

El PP lleva otras mociones al pleno, como la que presentará contra los indultos que este martes concede el Gobierno a los condenados por el 'procés'. El diputado provincial Manuel Marmolejo ha señalado que se trata de "un día triste para la democracia y llevamos esta moción porque lo hecho es un corte de mangas a la democracia y a la Constitución Española".

"El Gobierno está traicionando la voluntad de españoles, dar estos beneficios a los nueve condenados es un ataque directo a la Constitución", ha sostenido, afeando al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que siga "con su hoja de ruta". "Es la primera vez en la historia que un presidente va contra la Constitución Española, nunca antes un presidente había tomado esta decisión tan grave para el país. Podrá indultar pero va a tener una condena política por este atropello", ha enfatizado el dirigente del PP.

Otras de las mociones 'populares' son solicitar al Gobierno la bajada del precio de la luz pero no sólo el IVA, sino determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura (como la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares), de manera que sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La petición de que la endometriosis no sea causa de exclusión de las pruebas de acceso a la Policía Nacional y que se implante, en coordinación con las comunidades autónomas, una prueba única en todo el territorio español de la EBAU, cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, son otras de las mociones del PP en la Diputación.

El PSOE lleva otras mociones sobre el Patronato de Recaudación Provincial y el consorcio Montes-Alta Axarquía. La prevista sobre la moratoria para los megaparques fotovoltaicos de Sierra de las Nieves y la comarca del Guadalhorce se ha hecho institucional.

Los socialistas han solicitado a la Junta de Andalucía que de forma inmediata establezca una moratoria para poder analizar todos los megaparques fotovoltaicos en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones, entendiendo que es especialmente urgente en Sierra de las Nieves y el Guadalhorce, por el avanzado estado de tramitación de los mismos, ha expuesto la viceportavoz, Toñi García.

Asimismo, plantean la puesta en marcha de una mesa de trabajo con los ayuntamientos afectados y la Junta de Andalucía para buscar soluciones rápidas "que eviten la implantación sin control y masiva de parques fotovoltaicos en trámite y apuesten por una implantación ordenada, eficiente y consensuada con los municipios implicados".

Al respecto, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha indicado que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, defiende esa moratoria especial, como ha trasladado a Gobierno central, Junta de Andalucía y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este sentido, ha precisado que al Área de Arquitectura han llegado solo dos requerimientos de los ayuntamientos de Gaucín y Cañete La Real al respecto.

"Pedimos en ese acuerdo institucional que se respete la autonomía local de los alcaldes y alcaldesas y que no sea una imposición la instalación de estas plantas", ha sostenido, añadiendo que no se pueden instalar donde se pueda dañar el entorno, el paisaje, la agricultura y la sostenibilidad, aludiendo precisamente al proyecto de la Diputación del corredor verde del Guadalhorce o la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves. "Sostenibilidad y nuevas energías son compatibles, pero con ordenación", ha puntualizado Oblaré.

En este sentido, la portavoz de Adelante ha indicado que apuestan por las energías renovables pero no con un modelo de desarrollo "que es totalmente insostenible, inviable y que sería un problema muy grave para nuestra provincia, al modificar el paisaje de manera irreversible y perjudicaría al turismo".

Ha abogado por usar esas energías en edificios públicos, techos de polígonos industriales, de las viviendas o en cunetas de las carreteras pero no de manera desordenada. Si esto no fuera suficiente, ha dicho Sánchez, debería hacerse un mapa consensuado y que no afecten a paisajes, a BIC o a terrenos agrícolas fértiles.

Adelante lleva otras mociones para el cumplimiento de la ley de memoria histórica y democrática, acusando al "gobierno del cambiazo", en referencia a PP y Cs en la Junta de Andalucía, de llevar a cabo una política "de brazos caídos en la retirada de la simbología franquista" y de no tener "ninguna iniciativa propia en exhumaciones".

Por su parte, Ciudadanos presenta dos mociones: el rechazo a los indultos a los condenados por el 'procés' catalán, así como medidas para abaratar el recibo de la luz y amortiguar su repercusión en los hogares.