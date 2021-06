VÍDEO: Reglamento municipal de Albacete cambiará para dar cabida a la figura de vicealcalde y a votaciones telemáticas

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press el actual alcalde, Emilio Sáez, quien ha precisado que este extremo estará resuelto en el mes de julio, y si no se ha acometido antes ha sido por la situación de pandemia, que "ha obligado a poner el foco en asuntos más urgentes".

Según ha dicho, se aprovechará esta reforma del reglamento para hacer otros cambios, "no excesivos", que serán relativos a, por ejemplo, "la manera de votar".

Hasta ahora el formato de votaciones municipales era para Sáez "muy anacrónico", ya que incluso obligaba a la presencialidad de los concejales para emitir el voto "hasta con la botella de oxígeno". "Es uno de los temas más a cambiar, y habrá algún otro aspecto", ha aseverado Sáez.

"ESTOY EN MINORÍA, PERO NO ME GENERA NINGÚN PROBLEMA"

Sáez ha señalado que es consciente de que tendrá que gobernar en minoría después de que una concejal de Cs se desmarcara de la línea oficial de su partido y no apoyara su investidura.

"Puedo estar en minoría o un poco más un minoría, pero eso no me genera ningún problema. Lo digo con humildad, cada uno sabe a dónde viene", ha dicho Sáez, quien en todo caso recuerda a la edil saliente de Cs que su partido firmó leyes antitransfuguismo que ahora, con su actitud, no ha cumplido.

Por tanto, considera que Cs "tiene algún problema con la identificación de algunos de sus representantes".

Con todo, ha indicado que le quedan "dos años de mandato, no cuatro", y aunque las minorías "son minorías", no ve "ningún nubarrón" en el horizonte de su legislatura.

REIVINDICACIONES A OTRAS ADMINISTRACIONES

A pocos días de reunirse con el presidente regional, Emiliano García-Page, Sáez ha avanzado que también tiene agendadas citas con la Secretaría de Estado de Fomento para analizar infraestructuras que dependen del Estado como la autovía Albacete-Linares, que "vertebrará el eje Atlántico-Mediterráneo".

Servirá para acelerar la economía de pueblos de la zona de la sierra y para apuntalar el desarrollo de infraestructuras logísticas, una infraestructura que vendrá a completar otras de ámbito estatal como el desdoble de un tercer carril de la autovía entre Albacete y La Roda.

Proyectos "importantes" como el de la plataforma intermodal y puerto seco que "puede dar un revulsivo importante a toda Castilla-La Mancha y a Albacete", algo para lo que se trabajará "de la mano del Gobierno regional".