Los ayuntamientos gallegos reforzarán la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas en San Juan

Así lo han explicado a Europa Press distintos municipios consultados. Y es que, según la mayor tradición de celebración de esta fiesta en unos lugares que en otros, hará que se adopten medidas distintas, aunque, en todo caso, sí habrá, en general, una vigilancia especial.

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), su presidente, Alberto Varela, ha trasladado la confianza en que la ciudadanía cumpla "estrictamente" las normas establecidas y ha asegurado que, a través de las policías locales, se tratará de controlar los posibles "desmanes".

"Confiemos en que una gran mayoría cumpla y los que no cumplan se arriesgan a sanciones", advierte. Y pese a que admite las "dificultades de medios", insiste en que se trabajará para garantizar que se sigan las normas, aunque pide a la ciudadanía "prudencia" y "responsabilidad".

En A Coruña, ayuntamiento con una larga tradición de esta fiesta, la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha reiterado que habrá un dispositivo especial, coordinado entre la Policía Local y Bomberos, junto a la Policía Nacional.

Por otra parte, recuerda que a las 21,00 horas se cerrará el acceso a los arenales por una cuestión de seguridad y que se llevará a cabo una vigilancia especial, con un dispositivo en las playas, que reforzará el formado por las y por los agentes y bomberos repartidos por el resto de la ciudad.

CONTROLES

"En Lugo no hay costumbre, como ocurre en otras localidades gallegas, de que grupos pequeños se reúnan y hagan cada uno su hoguera en la vía pública, como pasa en zonas de playa". "Aún así, la Policía Local, dentro de los dispositivos de vigilancia que lleva a cabo, controlará esa noche que no se realice ninguna de forma espontánea", apuntan desde el ayuntamiento.

"En principio, no se habilitarán medios extraordinarios", señalan desde Ferrol en línea con otros municipios consultados como Ourense. Otros, como el caso de Culleredo (A Coruña), ratifican que habrá un operativo especial con refuerzo de patrullas de la Policía Local, servicio de emergencias y voluntariado de Protección Civil.

"Se vigilarán los espacios públicos y se procederá a abrir diligencia y retirar cualquier hoguera que se encuentre en zona prohibida", señalan. En parcelas privadas, añaden que se comprobará que se cumplen las medidas de seguridad fijadas, igual que en la hostelería, en este caso por las barbacoas o sardiñadas autorizadas, como ocurre en buena parte de ayuntamientos.

"Se va a reforzar el número de patrullas de Policía Local, así como el servicio municipal de emergencias y también está solicitado apoyo a la Guardia Civil", apuntan en la misma línea desde Oleiros, municipio del área coruñesa con tradición de realizar las hogueras en sus playas.

Desde otros consistorios como Pontevedra se remiten al bando ya publicado en el que, entre otras cuestiones, se recuerda que están prohibidas las hogueras en espacios públicos y, en su caso también, "en terrenos privados o comunitarios susceptibles de ser utilizados una colectividad indeterminada de personas", así como la obligación de acatar las normas de Policía Local y Bomberos. También instan al cumplimiento de las normas e instrucciones vigentes.

NORMAS

Y es que la Xunta de Galicia ratificó la semana pasada que no no podían celebrarse hogueras en la noche del 23 al 24 de junio, festividad de San Juan, en espacios públicos, una medida que se enmarcó dentro de la prohibición de celebrar "fiestas, verbenas y otros eventos populares", recogida en la orden publicada el pasado 28 de mayo. No obstante, sí están permitidas las hogueras organizadas por particulares en espacios privados.

En las hogueras en domicilios particulares, se deben respetar las normas de prevención antiCovid, como distancia social y uso de mascarilla, y se recomienda que no se supere el número de 15 personas reunidas en exterior y de seis si es en interior.