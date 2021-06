Adif presenta una propuesta que rebaja la losa de la integración ferroviaria, que PP y Cs quieren abordar diferente

Así, mientras la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha insistido hoy en la necesidad de retomar un proyecto que, según ha dicho, "no está paralizado" y en el que es importante "avanzar"; el portavoz de Cs y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha reiterado que "se mantiene paralizada la tramitación del expediente" y no se abordará hasta que no esté el modelo de ciudad y el concurso de ideas, "con el que avanzaremos en la negociación", tal como se recoge en el pacto de Gobierno, que Ciudadanos está dispuesto a defender "por cualquier medio" a su alcance.

En la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local, Ceruti ha explicado, a preguntas de los medios, que durante la reunión que se celebró ayer entre representantes del Ayuntamiento -él y el concejal de Fomento, el popular César Díaz- y Adif, el administrador ferroviario presentó una propuesta que pasa por convertir la losa en dos escalones, manteniendo la cota de 13,7 metros en todo el fondo y los laterales de la losa y rebajarlo tres metros en la franja de la calle Castilla.

Por su parte, Ceruti presentó el plan de acción que pasa por la aprobación del modelo de ciudad y la convocatoria del concurso de ideas con diferentes alternativas. Sin embargo, mientras Adif "no puso pegas" al plan, Díaz defendió partir del la base del convenio vigente, lo que para el concejal de Cs supondría mantener el error en el concepto de integración que sufre la ciudad desde hace más de 80 años.

Por ello, Ceruti ha afirmado hoy que su partido "mantendrá la exigencia" incluida en el pacto de gobierno de convocar el concurso de ideas cuando esté el modelo de ciudad porque es "crucial" para Santander paralizar cualquier proyecto que pueda "condenarla" durante años. Porque, según ha subrayado, la integración no es solo un proyecto ferroviario sino también urbanístico "esencial" y "obviar esto es inadmisible".

"Es un fundamental para el futuro urbanístico de la ciudad, una posibilidad de recuperar aquello que se nos quitó hace más de 80 años", ha remarcado, y ha preguntado "a los que ahora hablan de urgencia, dónde estaba esa urgencia en los últimos 30 años gobernados por ese partido que ahora tiene muchas prisas". En este sentido ha puntualizado que su propuesta conlleva unos tiempos administrativos que el PP sabía cuando la aceptó como condición para formar gobierno.

Ha afirmado que "dinero hay para otros", ciudades que tienen proyectos ferroviarios "muy ambiciosos", que es en su opinión como debería ser el del equipo de Gobierno, mientras el presentado por Adif "no es el mejor". "Que alguien me explique por qué aquí hay una parte del equipo de Gobierno que defiende un proyecto en vez del interés municipal", ha pedido.

"Cuando tengamos el modelo de ciudad y el concurso de ideas, después hablaremos con las administraciones para defender los intereses de la ciudad", ha sostenido Ceruti, para quien el Ayuntamiento debe defender los intereses de los vecinos y no de un proyecto.

"Así que va a haber un modelo de ciudad salvo que nos echen del Ayuntamiento. Si estamos nosotros aquí, va a haber un modelo de ciudad e inmediatamente se va convocar un concurso de ideas y después hablaremos con Adif en función de los intereses de la ciudad, no de Adif, que ayer no estuvieron defendidos con uñas y dientes no por Adif sino por un miembro del Ayuntamiento", ha insistido.

Además, ha reiterado en que las condiciones de la integración "están firmadas" y ha apuntado que si alguien quería modificarlas debería haberle propuesto una reunión previa.

Cuestionado sobre una posible moción de censura ante el incumplimiento del pacto, Ceruti ha afirmado que "si Madrid autorizara que apoyáramos una moción de censura que presentara alguien, desde luego yo lo haría, pero no tengo esa autorización en este momento; no he dicho 'si les echamos', he dicho 'si nos echan'", ha puntualizado, denunciado el "grosero" incumplimiento del pacto de Gobierno, "casi de ostentación", que le lleva a poder pensar "en casi cualquier salida de esta situación".

ALCALDÍA

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que el proyecto de la integración "no está paralizado sino que se está trabajando" como prueba la propuesta de Adif de "suavizar" la losa.

Igual ha recordado que el proyecto no depende solo del Ayuntamiento sino que hay más administraciones implicadas, incluidos los gobiernos central y regional, y ha subrayado que lo primero que abordaron ayer todas las partes es la necesidad de "conocer la línea roja, dónde, por temas estrictos ferroviarios es posible o no es posible, además de reconocer toda la documentación que ya tenemos, porque no estamos partiendo de cero".

Por eso ha insistido en la necesidad de "avanzar", conscientes de que "somos una de tres partes, de que hay unos condicionantes ferroviarios que son el punto de partida y de que ayer se presentó un rebaje de la losa donde tenemos que seguir trabajando".

Preguntada por la paralización del proyecto hasta que no esté el concurso de ideas, Igual ha subrayado que esa es una postura "de una de las partes. "Somos tres y no estamos empezando ahora", ha reiterado, insistiendo en el condicionante de las vías para después analizar cómo cubrirlas. "Lo primero son los condicionantes ferroviarios, que es un documento que está, y después, de cómo los cubrimos, se podrá hablar".

"Estamos para avanzar, que es lo que nos piden los santanderinos, y cuando somos una de tres partes, pasará por hablar y consensuar", ha señalado la alcaldesa, para quien las posturas encontradas entre PP y Cs no son "algo malo" sino "constructivo".

Preguntada si se plantea "echar" a Cs del equipo de Gobierno, Igual lo ha negado. "Hay una polémica externa que no es igual que la interna", ha afirmado, apuntado que "parece que entre Cs y PP todo se malinterpreta".

"Javier Ceruti jamás se ha presentado en mi despacho a decir que va a romper el pacto; yo jamás me he presentado en el suyo a decir que voy a romper el pacto, jamás me he planteado echar a Ceruti", ha remarcado.

"Tenemos un pacto de gobierno que ninguno de los dos ha dicho que esté roto. Estamos a mitad de legislatura y más del 50% está cumplido. A partir de ahí, somos dos grupos políticos", ha dicho, señalando que el día a día del Ayuntamiento "está para no pegarnos sino para colaborar entre nosotros".

"Al 100% no estamos de acuerdo pero es que tampoco lo quiero, pero con ninguno de los míos porque eso es avanzar, pensar las cosas dos veces", ha sostenido. "Las dos partes tenemos ilusión por esta ciudad y en todo no estamos de acuerdo pero la ciudad lleva buen camino con el PP y Cs", ha remarcado.

Por ello, ha subrayado que no contempla otra cosa que acabar la legislatura con Cs. "En este momento no hay ninguna razón por parte mía -y si la hay por la otra parte que me la diga- para romper ese pacto. Hay muchas razones para seguir trabajando por los santanderinos, dar estabilidad y seguir en la senda de ayudarlos", ha concluido.