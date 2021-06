Mollà veu "acceptable" el cabal ecològic del Tajo-Segura però insisteix que no s'augmente en 2026

Així ho ha indicat Mollà en declaracions als mitjans, en les quals ha avançat que la Conselleria utilitzarà els sis mesos d'al·legacions al pla per a negociar que el cabal ecològic que ha de passar per Aranjuez (Madrid) no s'augmente a partir de 2026.

El cabal ecològic se situa actualment en 6 hm3, mentre que el ministeri pretenia elevar-ho fins el 8,52 hm3 en aquesta revisió. Finalment, s'ha quedat en 7 hm3, encara que el text proposat que el cabal ecològic al seu pas per Aranjuez s'augmentarà de forma gradual, de tal manera que en 2026 se situaria en huit. Així, la Generalitat intentarà evitar aquesta pujada.

Per açò, Mollà ha defès la "moderada satisfacció" del govern valencià, i ha destacat que aquest pla inclou un element que fins ara "no s'havia assumit", el fet que "la situació ecològica del Tajo no és òptima per la falta de depuració de les aigües de Madrid".

"Pot ser que el govern de Madrid abans tenia molt poder sobre els governs de l'Estat i no volien assenyalar un problema gran", ha manifestat, i ha apuntat que ara es destinaran 800 milions d'euros d'inversió per a solucionar la "depuració d'aigües deficient" que "acaba aportant al Tajo aigües brutes", la qual cosa ha considerat una "bona notícia".

De fet, ha manifestat que mitjançant aquestes infraestructures, "es demostrarà que la depuració afavorirà les condicions del riu", per la qual cosa "ja no es necessitaria augmentar el cabal en 2026 o 2027".

RECURSOS AIGUA

D'altra banda, Mollà ha indicat que aquest pla d'inversions en el Tajo se solaparà amb els fons de reconstrucció, que poden permetre un altre tipus d'obres en infraestructura hídrica com poden ser les dessaladores.

De fet, en el seu pla, el Ministeri "s'ha compromès, mentrestant i al mateix temps", a escometre un "ambiciós" programa d'obres, dotat amb més de 500 milions d'euros, i destinat sobretot a augmentar la capacitat de la dessaladora de Torrevella, a realitzar la interconnexió amb la zones de regadiu i a introduir energia renovable amb la finalitat que "no es posen en risc les activitats socioeconòmiques associades als usos de l'aigua davant els nous escenaris de canvi climàtic".

En aquest sentit, Mollà ha incidit que els "recursos aigua, en plural", sempre són "benvinguts en una comunitat en clara tensió hídrica, i que pateix eixa virulència dels efectes del canvi climàtic", per a la qual l'aigua és "determinant".

A més, ha remarcat que no poden ser un "govern irresponsable" i "demanar no fer res davant circumstàncies que poden fer que no hi haja transvasament", com ja va ocórrer durant 2017 i 2018 per falta d'aigua en capçalera.

"La Generalitat no pot ser un govern que es tanque, que faça guerres i que no tinga clar que està en una zona d'alta tensió hídrica. Els recursos aigua són importants, la reutilització, les dessaladores i el transvasament. Tots junts han de garantir el transvasament", ha manifestat.