Reclamen un PIB Cultural de l'1% i que la cultura siga bé essencial per a "plantar cara a la precarietat"

El col·lectiu anima, en un comunicat, a "fer una crida als poders públics i al món de la cultura" per a, en primer lloc, sol·licitar "un PIB cultural digne que arribe a l'1%".

"Els problemes de les i els treballadors de la cultura s'han aguditzat amb la pandèmia però venen des de lluny i requereixen solucions estructurals i no només conjunturals", adverteixen.

A més, demanen que la cultura tinga la consideració de bé essencial en la línia que han proposat països com Alemanya o França.

"Els problemes del sector cultural són estructurals i estem davant una oportunitat d'or per a continuar col·laborant entre totes les entitats per a, igual que ha fet el món de la ciència, creure en les nostres possibilitats, unir-nos en les demandes i empoderar-nos per a creure que una altra cultura és possible", argumenten.

La xarxa #TuEncensLaCultura està integrada per entitats, col·lectius, locals de barri i artistes que fan una crida a favor de la cultura de proximitat, com a Intersindical Valenciana, Sala Carme Teatre, el festival de poesia Vociferio, Teatro Círculo, Sankofa-espai intercultural, la productora cinematogràfica Besafilms, Associació d'Arts Visuals AVVAC, Societat Coral el Micalet, llibreria Gaia, Biblioteques Inquietes, Associació Ciutadania i Comunicació-ACICOM, Ca Revolta i el sindicat de la música valenciana SIMUV.