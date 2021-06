Los socios nacionalistas del Gobierno aplauden los indultos, pero advierten: "Son insuficientes"

Los socios parlamentarios del Gobierno ven con buenos ojos los indultos a los presos del procés de manera unánime. Pero las formaciones nacionalistas e independentistas que apoyan al Ejecutivo no creen que, por sí mismos, vayan a servir para solucionar el problema territorial de España. EH Bildu, JxCat, el PDeCAT o el PNV advirtieron este martes de que la medida de gracia que se aprobará este martes es "insuficiente", y llamaron al Gobierno a dar más pasos para solventar la crisis.

Los indultos fueron prácticamente el único tema que se trató en las habituales comparecencias de los portavoces parlamentarios que tienen lugar los martes en el Congreso. Este martes, las formaciones nacionalistas e independentistas se pronunciaron mientras, en la Moncloa, el Consejo de Ministros aprobaba la concesión de los indultos. Y todas lo hicieron en el mismo sentido, resumido en las palabras del portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute: "Es una buena noticia", pero a la vez "insuficiente e incompleta".

La formación independentista vasca hizo suya la opinión de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, decidió cancelar su habitual rueda de prensa de los martes. Matute aplaudió "que los condenados en Cataluña por poner urnas salgan por fin de la cárcel", y aseguró que "no tendrían que haber pasado ni un solo día" en prisión. "Es un paso que, tras más de tres años y medio en la cárcel, los nueve condenados queden libres, y se supera así de facto una sentencia del Tribunal Supremo del todo injusta y vengativa", sostuvo el portavoz abertzale, que no obstante espetó que "la excarcelación no solucionará de facto el problema que subyace".

Para EH Bildu, la crisis territorial solo puede solventarse con "el reconocimiento de la plurinacionalidad" de España y del "derecho de autodeterminación". "Los indultos reparan en parte una injusticia y ayudan a aliviar una carga y un dolor innecesario", pero para acabar con la "causa general contra el independentismo" es necesaria una "ley de amnistía", exigió Matute, que calificó de "bofetón con la mano abierta" el informe del Consejo de Europa aprobado este martes, que pone en cuestión la libertad de expresión en España por la condena a los líderes del procés.

En similares términos se pronunció la portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, dirigente del ala del independentismo más próxima al expresident Carles Puigdemont y más reacia a los indultos. Para Nogueras, "Europa marca el camino, que no es otro que la amnistía", y el informe aprobado este lunes por el Consejo de Europa deja en "ridículo" a nivel internacional a España, a la que la portavoz acusó de "lapidar los derechos humanos". Por ello, JxCat pedirá un pleno monográfico para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca y dé explicaciones sobre este informe.

Fuentes de JxCat admiten que los indultos sirven para aliviar la situación de los condenados por el procés que están en prisión. Pero Nogueras puso el foco en Puigdemont, de quien dijo que "desde el exilio" está "ganando las batallas" y "poniendo en jaque" a España. La "lucha" llevada a cabo desde fuera de España, insistió la portavoz, "merece todo el reconocimiento" en tanto que "la paciencia, la perseverancia y la perspectiva" a las que apela el expresident han tenido, aseguró, unos resultados "inapelables". "Unos pocos están consiguiendo doblegar a todo un Estado", zanjó.

PNV y PDeCAT, más suaves

Con menos agresividad se pronunció el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que sin embargo sí dejó claro que, a juicio de su partido, "sin duda los indultos son un paso adelante" y los calificó de "absolutamente necesarios". "No es que los indultos vayan a solucionar todos los problemas, pero sin ellos es imposible solucionar ningún problema", sostuvo Esteban, que señaló además que sacar a los condenados por el procés "es un paso de justicia" porque "no tiene sentido" que estén en la cárcel. "Y lo están corroborando diversas instancias internacionales", apuntó en referencia al informe del Consejo de Europa.

"Hay nueve personas en prisión que no tendrían que haber estado nunca, y los indultos facilitan, ayudan", sostuvo por su parte el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. Pero eso, señaló, no oculta que "el contexto es el que es". "Y hay que poner encima de la mesa la resolución de ayer del Consejo de Europa" que "deja en evidencia" a España y la "equipara a Turquía", denunció Bel, que cargó tanto contra el anunciado recurso del PP a los indultos como contra el acto celebrado el lunes por Sánchez para anunciar solemnemente los indultos. "Escenificaciones como esa del presidente Sánchez no aportan nada, no ayudan, y generan una sensación de intentar sacar rédito político cortoplacista" de la medida de gracia, criticó.

Para Más País, por el contrario, el Gobierno está tomando una decisión "valiente" y "acertada" con los indultos, aunque solo sea "el primer paso" para encontrar una solución "política" al "conflicto" territorial en Cataluña. Así lo planteó su portavoz, Íñigo Errejón, que afirmó que la decisión de Sánchez "supone la asunción de que la solución sólo puede venir de la política, y no de tratar los desacuerdos como si fueran cuestiones jurídicas". "Esto sí es gobernar y tomar medidas hacia delante", felicitó Errejón.