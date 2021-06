La presentadora de Espejo público se caracteriza por ser una profesional todoterreno, Susana Griso se atreve con todo, con diversas actividades de riesgo como nadar con tiburones y tirarse de paracaídas o aceptar diferentes retos artísticos, culturales o culinarios. Ahora, la periodista catalana se ha embarcado en una nueva aventura en que pondrá a prueba su sentido del olfato.

El colaborador Fran Rivera ha entrevistado este martes a Ramón Freixa con el que ha hablado sobre sus inicios en la profesión y sobre algunas de sus aficiones fuera de la cocina. El chef español ha confesado su amor por los perfumes, tanto es así que colecciona decenas de fragancias, según ha contado él mismo utiliza alrededor de 62 perfumes diferentes. Esta afición es más común de lo que parece, ya que la conductora del magazine matutino también la comparte.

Susanna Griso ha compartido que forma parte del jurado de la Academia del Perfume, donde coincide con Ramón Freixa. "Estamos en las finales decidiendo cuáles son los mejores perfumes de España", ha comentado la comunicadora. Asimismo, la presentadora ha explicado que como jurado debe de tener en casa los perfumes que participan en el concurso de este año y que, por ello, tiene alrededor de 40 perfumen distintos en su casa.

Al parecer, estas fragancias son las elegidas para disputarse el pódium en la final y, por ello, Griso los tiene en casa para elegir cuáles son sus favoritos. No obstante, la periodista ha confesado que aún no le ha dado tiempo a probar todos, a diferencia de su compañero de jurado que utiliza alrededor de 62 perfumes como fragancia diaria. Sobre sus gustos, la conductora del programa ha comentado que prefiere los olores secos, "los perfumes muy dulces o muy florales no me gustan", ha añadido.